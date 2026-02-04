陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
去年下半年以來，大陸已有至少十家國產記憶體廠商遞交IPO申請或進行上市輔導申報。 界面新聞
據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個細分領域，1月以來，又有三家記憶體企業向港交所遞交上市申請。隨著AI崛起引爆記憶體超級周期，大陸廠商不僅業績爆發，更在資本化道路上加速競跑。

分析認為這股記憶體業者上市潮背後，既有人工智慧（AI）、汽車電子等新興需求驅動行業持續高速增長，也有資本市場火爆行情中，監管及投資者對於相關標的的青睞。

21世紀經濟報導，從規模和體量來看，申報企業中既有已在A股上市的成熟企業，例如兆易創新、佰維存儲、北京君正。同時，還有各大細分領域的領跑者。

繼1月13日，大陸記憶體晶片廠商兆易創新正式登錄港股後，1月30日，全球最大的記憶體互連晶片廠商瀾起科技也正式啟動港股上市程序，預計在2月9日開始在香港交易所掛牌交易，實現 A+H 兩地上市。

1月以來，還有三家記憶體企業向港交所遞交上市申請，分別是獨立記憶體廠商宏芯宇電子、生產代碼型快閃記憶體（NOR Flash）晶片的企業芯天下、AI記憶體方案提供商星辰天合。

宏芯宇電子是三家企業中規模最大的公司，1月1日獲得港交所受理，目前已躋身全球第五大、大陸第二大獨立記憶體廠商之列，在2023年5月開啟D輪融資時，估值近人民幣108億元。

宏芯宇已進入小米、傳音、OPPO、vivo、TCL、小度等消費級應用場景領域的知名企業供應鏈。此外，宏芯宇近年來致力車用電子市場，已成功進入汽車製造商的Tier 1供應商供應鏈，預計於2026年實現企業級應用場景存儲產品的量產。

大陸最大獨立分散式AI記憶體解決方案提供商星辰天合，擬透過第18C章規則在香港聯交所主板上市，將衝刺港股AI記憶體第一股。

長鑫存儲憑藉人民幣295億元的擬募資額，位居上交所科創板開板以來第二大IPO，第一名為中芯國際。

與此同時，北交所與深圳創業板也迎來記憶體企業衝刺。主營記憶體顆粒產品等的專精特新小巨人企業「紫光國芯」在近期進行上市輔導備案登記，擬申請在北交所掛牌。去年上半年獲得創業板受理的首家未盈利企業「大普微」，也在1月19日收到證監會的註冊批文，將成為企業級固態硬碟（SSD）第一股。

港股 規模

相關新聞

主導市場 陸面板占全球出貨量逾7成

二○二五年，ＴＣＬ科技收購ＬＧＤ廣州八點五代線，進一步擴容產能，推動中國大陸系面板廠出貨量突破七成。分析認為，全球液晶電...

耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度...

瑞銀：中美競爭促使陸AI投資力道加大

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆昨（3）日表示，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到...

陸光通訊廠去年獲利耀眼 輝達鏈中際旭創淨利倍增

近期A股上市公司紛紛披露2025年業績預告，得益於AI資料中心的建設，光通訊概念股業績大爆發。在42檔披露業績預告上市公...

陸系面板廠全球市占衝破七成

TCL華星去年完成收購LGD廣州8.5代液晶面板廠，進一步擴充產能，推動陸系面板廠全球出貨市占突破七成。

