上海人大登場 龔正：今年經濟成長率拚5％

上海人大會議昨日登場，市長龔正進行工作報告時公布二○二六年上海經濟社會發展主要預期目標，其中全市生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定為百分之五左右。二○二五年上海ＧＤＰ增長百分之五點四。

上海市第十六屆人大第四次會議昨日開幕。龔正在會中表示，綜合各方因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標為：全市生產總值增長百分之五左右，地方一般公共預算收入增長百分之二，全社會研發經費支出占ＧＤＰ比重達百分之四點六左右，城鎮調查失業率控制在百分之五以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持基本同步，居民消費價格漲幅約百分之二。

龔正指出，二○二五年上海經濟運行穩中有進，全市生產總值達人民幣五點六七兆元，年增百分之五點四。地方一般公共預算收入達八千五百億元，年增百分之一點五，消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之○點一。

龔正同時稱，政府工作中仍存在一些不足，主要是外部環境變化影響加深，不確定、難預料因素增多。經濟持續回升的基礎仍需鞏固，消費與投資增長動力有待加強，新舊動能轉換仍需加快，科技創新與產業創新深度融合仍存在不足，全面深化改革任務依然繁重。

他表示，政府在城市精細化管理、社會治理、生態環境保護、公共安全，以及就業、教育、醫療、養老、托育等公共服務方面，仍需補強弱點、提升品質，政府服務管理效能與作風建設也有待進一步加強。

針對二○二六年工作重點，龔正表示，今年將深化國際經濟中心建設，聚焦建設現代化產業體系，持續鞏固實體經濟基礎。在石化、鋼鐵等行業推動數位化與綠色技術改造，並在積體電路、生物醫藥及人工智慧（ＡＩ）等領域，加快推進一批重大產業項目。營商環境方面，上海將實施優化營商環境二○二六年行動方案，推進惠企政策「免申即享、直達快享」。