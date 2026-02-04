聽新聞
0:00 / 0:00

上海人大登場 龔正：今年經濟成長率拚5％

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導
上海市長龔正3日上午在上海人大工作報告。圖／截自澎湃新聞直播
上海市長龔正3日上午在上海人大工作報告。圖／截自澎湃新聞直播

上海人大會議昨日登場，市長龔正進行工作報告時公布二○二六年上海經濟社會發展主要預期目標，其中全市生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定為百分之五左右。二○二五年上海ＧＤＰ增長百分之五點四。

上海市第十六屆人大第四次會議昨日開幕。龔正在會中表示，綜合各方因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標為：全市生產總值增長百分之五左右，地方一般公共預算收入增長百分之二，全社會研發經費支出占ＧＤＰ比重達百分之四點六左右，城鎮調查失業率控制在百分之五以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持基本同步，居民消費價格漲幅約百分之二。

龔正指出，二○二五年上海經濟運行穩中有進，全市生產總值達人民幣五點六七兆元，年增百分之五點四。地方一般公共預算收入達八千五百億元，年增百分之一點五，消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之○點一。

龔正同時稱，政府工作中仍存在一些不足，主要是外部環境變化影響加深，不確定、難預料因素增多。經濟持續回升的基礎仍需鞏固，消費與投資增長動力有待加強，新舊動能轉換仍需加快，科技創新與產業創新深度融合仍存在不足，全面深化改革任務依然繁重。

他表示，政府在城市精細化管理、社會治理、生態環境保護、公共安全，以及就業、教育、醫療、養老、托育等公共服務方面，仍需補強弱點、提升品質，政府服務管理效能與作風建設也有待進一步加強。

針對二○二六年工作重點，龔正表示，今年將深化國際經濟中心建設，聚焦建設現代化產業體系，持續鞏固實體經濟基礎。在石化、鋼鐵等行業推動數位化與綠色技術改造，並在積體電路、生物醫藥及人工智慧（ＡＩ）等領域，加快推進一批重大產業項目。營商環境方面，上海將實施優化營商環境二○二六年行動方案，推進惠企政策「免申即享、直達快享」。

實體經濟 上海 龔正 失業 消費者 人民幣

延伸閱讀

AI拉動動能 國發會目標今年GDP衝4.56%

國發會喊出目標：今年經濟成長率4.56% 人均GDP挑戰42170美元

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

相關新聞

主導市場 陸面板占全球出貨量逾7成

二○二五年，ＴＣＬ科技收購ＬＧＤ廣州八點五代線，進一步擴容產能，推動中國大陸系面板廠出貨量突破七成。分析認為，全球液晶電...

耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度...

陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個...

瑞銀：中美競爭促使陸AI投資力道加大

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆昨（3）日表示，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到...

陸光通訊廠去年獲利耀眼 輝達鏈中際旭創淨利倍增

近期A股上市公司紛紛披露2025年業績預告，得益於AI資料中心的建設，光通訊概念股業績大爆發。在42檔披露業績預告上市公...

陸系面板廠全球市占衝破七成

TCL華星去年完成收購LGD廣州8.5代液晶面板廠，進一步擴充產能，推動陸系面板廠全球出貨市占突破七成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。