花旗：AI驅動新經濟 加大大陸就業無增長風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
投資大行花旗表示，AI驅動的新經濟可能加大大陸無就業增長（jobless growth）的風險，這也是宏觀與微觀感受持續背離的原因之一。圖為2023年的武漢就業招聘會。（中新社）
投資大行花旗表示，大陸由人工智慧（AI）驅動的新經濟，正迅速追趕全球前沿水平，這推動股市走出一波由科技板塊主導的上漲行情。從宏觀層面看，新經濟對增長的貢獻或已完全抵消房地產行業的拖累，卻並未提振微觀情緒。尤其AI驅動的新經濟可能加大無就業增長（jobless growth）的風險，這也是宏觀與微觀感受持續背離的原因之一。

路透引述花旗在最新研報中指出，AI可能影響大陸31%的就業職位，其中9.6%即約7030萬個職位面臨直接被替代的風險，剩下21.4%雖會獲得生產率提升但可用職位數量也可能減少。

該行稱，服務業和年輕群體最容易受到衝擊。作為傳統就業緩衝器的服務業也開始受到顛覆性技術的衝擊，這將使問題更加嚴峻，而預警訊號已初步顯現。

花旗表示，為避免陷入圖靈陷阱（Turing Trap），政策層面需優先推進人力賦能而非簡單替代。加強社會保障網路和勞動保護刻不容緩。透過縮短工作時間、增加假期來改善工作與生活的平衡，也許是把AI帶來的生產率提升轉化為國內消費增長的關鍵途徑。

花旗並指出，AI治理作為影響大陸AI投資的關鍵因素，當前尚未獲得足夠重視。

「圖靈陷阱」（Turing Trap），由史丹佛大學布林約爾松（Erik Brynjolfsson）提出，指的是一種對人工智慧發展方向的隱憂：當過度追求打造「像人類一樣」的AI時，反而可能陷入經濟、社會與倫理上的困境。這種陷阱的核心在於，技術的目標不應只是「取代人類」，而是應該「增強人類」。

