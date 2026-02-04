深耕多年 南京軟體業規模破兆元人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

南京市工業和信息化局二日發布消息，根據中國大陸工業和信息化部軟體業運行快報，江蘇南京二○二五年軟體業務收入規模約為一兆二百億元（人民幣，下同），同比增長百分之十六點七。由此，軟體和資訊服務業成為南京首個萬億級（兆級）產業集群。

中新社報導，作為首個中國大陸軟體名城，南京在軟體和資訊服務業領域深耕多年。

早在二○○一年，南京發布了軟體和資訊服務業發展專項政策，系統布局發展軟體產業。十三五時期以來，南京軟體業務收入年均增幅超過百分之十二，二○二四年該指標達八千七百四十億元，位列中國大陸第四。

二○二五年，南京建設了江蘇省首個人工智慧生態街區（ＡＩ．鏡界），打造中國大陸首個線上線下融合的智能體集散中心，一三八個智能體產品入駐，加快大模型培育。據統計，二○二五年南京入庫人工智慧（軟體）招商項目三二六個，其中投資額億元以上項目九十個、高能級項目二十一個。

今年一月，南京發布《南京市深入推進人工智能＋行動 打造國家人工智能創新應用先導區升級版實施方案》《南京市打造6Ｇ之城行動計畫（二○二六至二○二七年）》，系統推進人工智能產業發展，賦能千行百業。

未來，南京將全面實施「人工智能+」推進行動，推進人工智能與軟體產業深度融合發展，打造中國大陸軟體智能化第一城。

