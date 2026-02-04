主導市場 陸面板占全球出貨量逾7成

二○二五年，ＴＣＬ科技收購ＬＧＤ廣州八點五代線，進一步擴容產能，推動中國大陸系面板廠出貨量突破七成。分析認為，全球液晶電視面板產業正在經歷深度出清，未來兩到三年，廠商會進一步減少至六家以內。

洛圖科技（ＲＵＮＴＯ）發布最新報告《全球液晶ＴＶ面板市場月度追蹤》，二○二五年全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為二點四五億片，年增百分之三點四；出貨面積為一點八一億平方公尺，年增百分之三點一。除第二季度出貨量按年下降百分之七外，其餘三個季度均實現增長。

二○二五年，大陸液晶電視面板廠的合併出貨總量為一點七七億片，年增百分之十二點一，增幅高於產業大盤，合併占比達百分之七十二點一，年增百分之五點六。

而台系面板廠Innolux（群創）和ＡＵＯ（友達）全年的合併市占率為百分之二十二，較二○二四年提升百分之○點九，合併出貨量年增百分之八點○。

ＬＧＤ廣州ＬＣＤ工廠的業績從二○二五年第二季度起納入ＴＣＬ華星，全年來看，日韓系面板廠ＬＧＤ（樂金顯示）和Sharp（夏普）的合併出貨量按年下降百分之五十點八，合併市占率僅百分之五點九，年減六點五個百分點。

《報告》指出，大陸系面板廠持續鞏固全球主導地位。二○二三至二○二四年，大陸面板廠在全球出貨量的占比已逼近百分之七十；二○二五年，ＴＣＬ科技收購ＬＧＤ廣州八點五代線，進一步擴容產能，推動大陸系面板廠出貨量突破七成，達到百分之七十二點一，第三季度更是創下百分之七十四的年內峰值。

這個突破顯示大陸系面板廠產能與規模再進階，以及大陸主導力深度提升。至此，全球大尺寸ＬＣＤ面板行業的發展節奏完全由大陸廠商主導。市場格局也隨之高度集中。