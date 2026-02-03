大陸有色金屬工業協會：研究將「銅精礦」納入國家儲備

中國大陸正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫3日透露，完善銅資源儲備體系建設，除了擴大國家銅戰略儲備規模，還可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。

分析認為，這與《銅產業高品質發展實施方案》一脈相承，有助於控制冶煉產能，提升產業鏈議價權與資源保障能力，確保有色金屬行業的穩增長與轉型升級。

上證報報導，中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫在新聞發表會上表示，除了儲備精煉銅之外，也可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。同時，將擴大國家銅戰略儲備規模，探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有骨幹企業試行商業儲備。

這一表態釋放明確的政策信號。中國作為全球最大的精煉銅消費國和生產國，銅礦資源相對匱乏。分析認為，將銅精礦納入儲備範圍，有助於增強中國在銅產業鏈上游的話語權，緩解冶煉企業的原料壓力，提升供應鏈韌性和安全水準。

這一政策創新與此前11部門聯合發佈的《銅產業高品質發展實施方案（2025—2027年）》形成配套，共同推動銅產業從產能規模擴張向品質效益提升轉變。

段紹甫說明銅資源儲備體系建設的兩大路徑。一方面，擴大國家銅戰略儲備規模；另一方面，探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有骨幹企業試行商業儲備。

銅價在過去一年多時間裡經歷大幅上漲。2025年全年，銅價飆升超過40%，創下歷史新高。進入2026年後，漲勢延續，今年迄今已累計上漲約8%。

市場波動性加劇成為近期銅價上漲的重要推手。上月，投資者因對美元前景產生疑慮，大舉轉向金屬等大宗商品，同時減持貨幣和主權債券，引發整個大宗商品板塊的劇烈上漲。美元近期的疲軟走勢也為銅價提供額外支撐，因為銅等大宗商品以美元計價。投資者紛紛參與「貶值交易」，迴避傳統金融資產。

據聯合資信，作為全球最大的精煉銅生產國，2024年中國精煉銅產量1,364萬噸，約占全球精煉銅總產量的49%。但中國探明銅礦儲量僅約占全球的4%，2024年銅精礦產量172萬噸，僅占全球9%。

在此背景下，建立銅精礦儲備機制，既是應對供應風險的現實需要，也是提升產業鏈話語權的戰略選擇。