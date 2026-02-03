看好陸科技股 瑞銀：中美科技競爭促陸加大AI投資

瑞銀富管理投資總監辦公室大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆3日在瑞銀「2026經濟與投資年度展望」記者會表示，預計中國大陸今年經濟增長率目標訂在4.5%至5%之間，一方面中美科技競爭促使中國加大投資，另一方面中國大陸出口韌性仍強。

胡一帆指出，今後中國經濟能以「消費穩健、高端製造與科技投資引領、出口韌性強」概括。她指出，中國大陸出口在歷經人民幣升值、關稅壓力、對美國出口佔比下降狀況下仍堅挺，他認為，一方面，現在大陸出口科技成分非常高，另一方面大陸企業強調出海，但根還在中國，這反而加強了中國的出口。

針對大陸科技股前景，胡一帆認為，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到中國賦能、硬體、軟體陸續在港上市，這些都是國家資本、民間資本投資方向；此外，中國保險資金入場會鎖定穩定標的，不追高，因此看好中國市場。

地緣政治因素今年如何影響市場？胡一帆認為，從過往貿易戰等經驗來看，政治因素影響是短暫的，如果繼續看好總體方向，波動都是逢低入市好機會，且投資組合「多元化」十分重要。她指出，在中美局勢上，接下來美國總統川普4月訪中，習近平也會訪美，認為雙方局勢會緩和。

對於人民幣匯率，胡一帆預計人民幣對美元會進入「6」，年底到6.8 。未來持續升值2-3%，今年會是人民幣匯率非常重要關口。

瑞銀集團台灣區負責人、瑞士銀行在台負責人蘇韋毓認為，未來市場會有三大主題：一是懷舊並非投資策略，要與時俱進；二是AI成長強勁，會有一波外溢效應，能夠變現的企業能獲得更多青睞；三是在主流市場外，建議關注世界其他不同地方的改變，並提供投資機會。