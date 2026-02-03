中國禁電動車隱藏式車門把 分析：將影響全球規範

中國政府公布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，意味禁止電動汽車使用隱藏式車門把手。分析稱，相關標準可能隨著中國電動車出口而推廣開來並影響全球規範。

中國禁止電動汽車使用隱藏式車門把手，成為全球首個禁止這種設計的國家。新規將於2027年1月1日起開始實施。已獲得型式批准的車型，應於2029年1月前修改設計，以符合要求。

綜合新京報等陸媒報導，中國工業和信息化部昨天公布上述新安全標準，要求每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手和機械釋放車門內把手，以消除隱藏式車門把手可能產生的安全隱患。這意味流行的隱藏式門把手設計將做出大變革。

在此之前，中國國內發生多起引發高度關注的事故，其中包括兩起小米電動汽車起火意外。事件中車門疑似因斷電而無法打開，導致駕駛和搭乘者喪生。

分析稱，新規雖僅影響在中國銷售的電動汽車，但中國在全球汽車行業的影響力代表新規影響將擴散。相關標準可能會隨著中國電動汽車出口而推廣開來，並影響全球規範。