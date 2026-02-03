中國禁電動車隱藏式車門把 分析：將影響全球規範

快訊

中央社／ 台北3日電

中國政府公布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，意味禁止電動汽車使用隱藏式車門把手。分析稱，相關標準可能隨著中國電動車出口而推廣開來並影響全球規範。

中國禁止電動汽車使用隱藏式車門把手，成為全球首個禁止這種設計的國家。新規將於2027年1月1日起開始實施。已獲得型式批准的車型，應於2029年1月前修改設計，以符合要求。

綜合新京報等陸媒報導，中國工業和信息化部昨天公布上述新安全標準，要求每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手和機械釋放車門內把手，以消除隱藏式車門把手可能產生的安全隱患。這意味流行的隱藏式門把手設計將做出大變革。

在此之前，中國國內發生多起引發高度關注的事故，其中包括兩起小米電動汽車起火意外。事件中車門疑似因斷電而無法打開，導致駕駛和搭乘者喪生。

分析稱，新規雖僅影響在中國銷售的電動汽車，但中國在全球汽車行業的影響力代表新規影響將擴散。相關標準可能會隨著中國電動汽車出口而推廣開來，並影響全球規範。

相關新聞

字節跳動創辦人張一鳴登中國首富 身家2.2兆

富比世日前更新「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以693億美元（約合新台幣2.2兆元）身價登上榜首，擠下農夫...

陸商會喊話經銷商壓力大 賓士調整部分車型建議零售價

大陸車企的價格戰導致汽車經銷商面臨生存困難，大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核...

上海人大登場 龔正：今年經濟成長率目標約5%

上海人民代表大會3日上午在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時，對外公布2026年上海經濟社會發展主要預期目標。...

招聘25人竟來24騙子！陸「職業騙薪人」搞垮中小企業

「什麼都有、什麼都不奇怪」，在中國大陸，詐騙這檔事就真是如此。「25個員工裡，24個是騙子」，《中國新聞周刊》報導，近日，中國大陸一位企業負責人的離奇遭遇在網上引發熱議。這個老闆正是遇到所謂的「職業騙薪人」或「騙薪者」。

安徽台企 產能拉滿趕訂單

「春節前後訂單滿滿，我們生產線一直滿負荷運轉，忙得充實又踏實。」台資企業蚌埠伊諾華輪胎有限公司已扎根固鎮近三十年，該公司...

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年大陸電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的大陸電...

