陸商會喊話經銷商壓力大 賓士調整部分車型建議零售價

大陸車企的價格戰導致汽車經銷商面臨生存困難，大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核壓力過大等問題，而後賓士於2月1日調整部分車型的廠商建議零售價格，涉及車型的調整幅度為10%左右。

新冠疫情過後，大陸本土汽車品牌崛起，讓福斯、BMW等外資品牌經銷商處境變得艱難。大陸乘聯會秘書長崔東樹去年10月曾警告，由於現金流正在迅速枯竭，經銷商正在進行一場生存之戰。中國汽車經銷商協會（CADA）的一份報告稱，過去兩年內，10%的大陸經銷商已退出市場。

大陸全國工商聯汽車經銷商商會在1月底發布《關於我會就奔馳品牌經銷商相關訴求與品牌方開展溝通協調的情況通報》，當中提及部分賓士品牌授權經銷商反映，企業在經營中普遍面臨庫存過高、價格倒掛嚴重、返利兌現周期過長、商務考核壓力過大以及沒有退網補償機制等相應問題，企業經營持續承壓。

該會表示，賓士此次商務政策調整雖然與經銷商的總體訴求還有很大差距，但也在一定程度上為經銷商釋放部分流動資金，象徵品牌方在調整經銷商商務政策方面邁出了務實一步。後續將繼續與相關部門、賓士品牌方和經銷商保持密切溝通。

此外，該會近日又陸續收到汽車品牌經銷商向商會反映所代理品牌在商務政策方面存在的不合理做法。該會強調，2026年對各汽車品牌和廣大經銷商尤為重要，更需要廠商合力應對目前市場。呼籲各整車廠積極傾聽經銷商的意見建議，對一些不合規、不合理、不合情的商務政策，特別是經銷商反映比較集中、比較強烈的商務政策盡快主動作出調整。