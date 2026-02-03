快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商會喊話經銷商壓力大 賓士調整部分車型建議零售價

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核壓力過大等問題。（中新社）
大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核壓力過大等問題。（中新社）

大陸車企的價格戰導致汽車經銷商面臨生存困難，大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核壓力過大等問題，而後賓士於2月1日調整部分車型的廠商建議零售價格，涉及車型的調整幅度為10%左右。

新冠疫情過後，大陸本土汽車品牌崛起，讓福斯、BMW等外資品牌經銷商處境變得艱難。大陸乘聯會秘書長崔東樹去年10月曾警告，由於現金流正在迅速枯竭，經銷商正在進行一場生存之戰。中國汽車經銷商協會（CADA）的一份報告稱，過去兩年內，10%的大陸經銷商已退出市場。

大陸全國工商聯汽車經銷商商會在1月底發布《關於我會就奔馳品牌經銷商相關訴求與品牌方開展溝通協調的情況通報》，當中提及部分賓士品牌授權經銷商反映，企業在經營中普遍面臨庫存過高、價格倒掛嚴重、返利兌現周期過長、商務考核壓力過大以及沒有退網補償機制等相應問題，企業經營持續承壓。

該會表示，賓士此次商務政策調整雖然與經銷商的總體訴求還有很大差距，但也在一定程度上為經銷商釋放部分流動資金，象徵品牌方在調整經銷商商務政策方面邁出了務實一步。後續將繼續與相關部門、賓士品牌方和經銷商保持密切溝通。

此外，該會近日又陸續收到汽車品牌經銷商向商會反映所代理品牌在商務政策方面存在的不合理做法。該會強調，2026年對各汽車品牌和廣大經銷商尤為重要，更需要廠商合力應對目前市場。呼籲各整車廠積極傾聽經銷商的意見建議，對一些不合規、不合理、不合情的商務政策，特別是經銷商反映比較集中、比較強烈的商務政策盡快主動作出調整。

品牌 溝通 庫存

延伸閱讀

川普要賓士總部搬去美國？三芒星執行長拒絕：根在德國 不會「背叛祖國」　

方向盤新增實體滾輪！2026年式美規A5 Sedan、Q5售價調漲上市

敞篷車新用途曝光？賓士敞篷載超大鐵架行駛公路 網狂批「太離譜」

無照女酒駕賓士撞人 冷血拖行550公尺致死遭重判16年

相關新聞

字節跳動創辦人張一鳴登中國首富 身家2.2兆

富比世日前更新「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以693億美元（約合新台幣2.2兆元）身價登上榜首，擠下農夫...

陸商會喊話經銷商壓力大 賓士調整部分車型建議零售價

大陸車企的價格戰導致汽車經銷商面臨生存困難，大陸全國工商聯汽車經銷商商會日前對賓士喊話，經銷商反映面臨庫存過高、商務考核...

上海人大登場 龔正：今年經濟成長率目標約5%

上海人民代表大會3日上午在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時，對外公布2026年上海經濟社會發展主要預期目標。...

招聘25人竟來24騙子！陸「職業騙薪人」搞垮中小企業

「什麼都有、什麼都不奇怪」，在中國大陸，詐騙這檔事就真是如此。「25個員工裡，24個是騙子」，《中國新聞周刊》報導，近日，中國大陸一位企業負責人的離奇遭遇在網上引發熱議。這個老闆正是遇到所謂的「職業騙薪人」或「騙薪者」。

安徽台企 產能拉滿趕訂單

「春節前後訂單滿滿，我們生產線一直滿負荷運轉，忙得充實又踏實。」台資企業蚌埠伊諾華輪胎有限公司已扎根固鎮近三十年，該公司...

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年大陸電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的大陸電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。