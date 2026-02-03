上海人大登場 龔正：今年經濟成長率目標約5%

上海人民代表大會3日上午在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時，對外公布2026年上海經濟社會發展主要預期目標。其中，全市生產總值（GDP）增長目標設定為5%左右。2025年上海GDP增長5.4%。

上海市第16屆人大第4次會議於3日上午開幕。龔正在會中表示，綜合各方因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標為：全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出佔GDP比重達4.6%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持基本同步，居民消費價格漲幅約2%。

龔正指，2025年上海經濟運行穩中有進，全市生產總值達人民幣5.67兆元，年增5.4%。地方一般公共預算收入達8,500億元，年增1.5%，消費者物價指數（CPI）上漲0.1%。

龔正同時稱，外部環境變化影響加深，不確定、難預料因素增多，消費與投資增長動力仍需持續加強。清醒的認識到前進道路上還有不少困難和挑戰，政府工作中仍存在一些不足，主要是外部環境變化影響加深，不確定難預料因素增多。經濟持續回升的基礎仍需鞏固，消費與投資增長動力有待加強，新舊動能轉換仍需加快，科技創新與產業創新深度融合仍存在不足，全面深化改革任務依然繁重。

龔正續稱，政府在城市精細化管理、社會治理、生態環境保護、公共安全，以及就業、教育、醫療、養老、托育等公共服務方面，仍需補短板、提品質，政府服務管理效能與作風建設也有待進一步加強。

針對2026年工作重點，龔正表示，今年將深化國際經濟中心建設，聚焦建設現代化產業體系，持續鞏固實體經濟基礎。在石化、鋼鐵等行業推動數位化與綠色技術改造，並在集成電路、生物醫藥及人工智慧（AI）等領域，加快推進一批重大產業項目，同時支持智能網聯新能源汽車、海洋經濟、低空經濟、航空航天及衛星互聯網等產業發展。

在金融體制與資本市場，報告提出，將配合中央金融管理部門推進金融體制改革，加強科創板制度建設，推動銀行間與交易所債券市場互聯互通，探索構建離岸金融體系，提高跨境金融服務便利化水準，加快建設自主可控的人民幣跨境支付體系，並培育壯大長期資本與耐心資本。

產業布局上，龔正指，上海今年將推進臨港科創城建設，提升東方芯港、大飛機園等特色產業園區能級，並培育發展腦機接口、第四代半導體等未來產業。針對AI應用，龔正表示，將推動「人工智能＋」行動，加強算力設施與行業語料布局，加快重點產業智能化改造，全年新增50家以上先進智能工廠。