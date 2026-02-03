字節跳動創辦人張一鳴登中國首富 身家2.2兆

富比世日前更新「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以693億美元（約合新台幣2.2兆元）身價登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒長達5年的中國首富寶座。

綜合陸媒報導，富比世中國富豪榜近日更新，截至今年1月，張一鳴以693億美元身價成為榜首；第2名的鍾睒睒最新身價680億美元，騰訊執行長馬化騰以627億美元排名第3。

分析指出，這次榜單被視為中國經濟結構深層轉型的重要訊號，張一鳴的登頂代表以算法、數據和平台為核心的數位經濟已超越傳統消費品與實業，成為財富創造的最強引擎。

此外，小米創辦人雷軍以304億美元財富躋身前10，位列第10；阿里巴巴創辦人馬雲則以296億美元排名第11。

電動車巨頭比亞迪王傳福、去年爆紅的Labubu生產商泡泡瑪特創辦人王寧分別以228億美元、159億美元排名15、26名。

去年春節期間廣受關注、目前仍未上市的DeepSeek創辦人梁文鋒以115億美元首次入榜，排名第43。分析表示，這凸顯資本市場對人工智慧領域的高度期待。