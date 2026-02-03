快訊

安徽台企 產能拉滿趕訂單

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「春節前後訂單滿滿，我們生產線一直滿負荷運轉，忙得充實又踏實。」台資企業蚌埠伊諾華輪胎有限公司已扎根固鎮近三十年，該公司副總經理倪前香的話語裡滿是幹勁與底氣。

中新社報導，隆冬時節，安徽省（固鎮）台灣工業園內一派熱火朝天景象：機器轟鳴聲交織，食品深加工流水線上白羽雞製品源源不斷下線。

安徽省（固鎮）台灣工業園於二○一○年六月獲批設立，是皖北唯一一家省級台灣工業園，規畫面積四點九平方公里。二○二三年三月，兩岸（固鎮）中小企業產業合作園正式掛牌。據固鎮經濟開發區管委會經濟發展局副局長王道鄉介紹，安徽省（固鎮）台灣工業園已入駐二十三家台資企業，形成了自行車製造、食品深加工、紡織服裝三大特色產業集群。 　

蚌埠大成食品有限公司是最早入駐該工業園的台資企業之一，如今已從單一業務成長為集養殖、孵化、屠宰、飼料生產、肉食品深加工於一體的農業產業化龍頭企業。 　　

「坐擁長三角龐大的消費市場，加上當地政府的鼎力支持，我們對發展前景充滿信心。」該公司財務負責人付雲霞說，目前整個生產節奏拉滿，正全力保障新春期間市場供應。二○二五年，企業實現年產值四十點七億元（人民幣，下同），帶動就業二千餘人。眼下，總投資八點七億元的三期熟食加工項目正在加緊建設。

自行車製造廠房裡，另一番繁忙景象正在上演。傳送帶上，車架、輪框、剎車等自行車核心零部件有序流轉，作業員身著工裝、有條不紊地操作著，經過多道精密工序後，高端城市自行車、山地自行車陸續成型……作為園區自行車產業的鏈主企業，安徽見誠自行車有限公司生產的產品已遠銷德國、法國、美國、日本等二十餘個國家。

有著二十年大陸創業經歷的台商、安徽見誠自行車有限公司副總經理白宏裕感觸頗深。他說，得益於較為完善的產業配套，公司生產廠房所需的配件大多來自園區及周邊企業，現在兩天就能完成整車裝配，供應鏈效率大幅提升。從供應鏈配套到政策扶持，當地政府的周到服務讓台商能夠放心生產。

據統計，二○二五年前十一個月，安徽新增台資企業一○五家，皖台貿易額達四一六億元，同比增長百分之十六點五。

