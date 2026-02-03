快訊

金價震盪 陸銀行發風險提示

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
儘管近期金價劇烈動盪，前往深圳水貝黃金市場買黃金的大陸民眾依舊未減。（中通社）
國際金價在持續創新高之後，一月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾百分之十二，跌破每盎司五千美元。隨近期金價震盪，中國大陸包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家銀行，除相繼發布風險提示，並相繼調整黃金相關投資規定。

中國基金報報導，工商銀行一日發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資人在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。

工商銀行日前已公告，二月七日起，在周末及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對「如意金積存」業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存／贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

建設銀行也宣布，二月二日九時十分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至人民幣一千五百元；農業銀行則建議投資人增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。

中國銀行表示，二○二六年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示各位客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。

