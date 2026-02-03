加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
越來越多的中國大陸新能源汽車在香港街道上穿梭行駛。圖為早前香港車展上的陸製比亞迪電動汽車。（中新社）

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年大陸電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的大陸電動汽車品牌阿維塔（AVATR）正式發布SUV AVATR07並登陸九龍灣旗艦展廳，吸引大批媒體和車迷到場。這一幕，不僅是阿維塔進軍海外市場的關鍵一步，更是大陸電動車企加速布局香港市場並推動品牌國際化的縮影。

中新社報導，除了九龍灣，元朗、尖沙咀、灣仔等地的多家歐美燃油汽車品牌銷售店，亦悄然換上了比亞迪、極氪和小鵬等大陸新能源汽車品牌的標誌；越來越多的大陸新能源汽車在彌敦道、軒尼詩道上穿梭行駛。　

據香港特區政府運輸署的統計數據顯示，二○二五年前三季度新登記私家車中，電動汽車占比增至百分之七十一點零四。該數據反映電動汽車銷售市場的份額在香港逐步擴大，民眾對新能源汽車的需求在逐步增加。　香港汽車代理商大昌行集團董事兼汽車及遊艇業務主管李晨迪認為，大陸品牌為香港消費者帶來遠超傳統歐洲和日本車企的高性價比優質產品，加上年輕一代的民族自豪感與日俱增，港人選擇大陸電動汽車成為一種潮流和趨勢。

報導說，大陸車企輸入香港的電動汽車往往會配備適合香港的功能，以更好地滿足香港車主使用需求，例如小鵬汽車語音系統可識別粵語、廣汽集團在九龍城廣場自建充電樁、智己汽車具備後輪轉向功能，以應對香港複雜的路面。　　

廣汽集團旗下廣汽國際汽車銷售服務有限公司（廣汽國際）表示，公司今年計畫在香港新增第三家售後服務中心，同時利用粵港澳大灣區供應鏈的地理優勢，快速供應零部件，縮短維修等候時間，提升整體服務效率。

香港電動汽車蓬勃發展離不開特區政府的各項推動措施。一換一計畫無疑是最重要的一項——為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供首次登記稅寬減。截至二○二五年十二月底，香港電動汽車增至約十四點九萬輛，占所有車輛總數百分之十六點三。

業界人士認為，香港不僅是一個銷售市場，更是出海的重要跳板和試驗田，大陸電動車企要用好香港這座橋頭堡。被譽為亞洲電動車之父的中國工程院院士陳清泉此前接受港媒採訪時表示，香港獨特性無可替代，其頂尖的科研、金融與專業服務能力，與深圳的產業化優勢相結合，能為大陸車企提供全方位出海支持。

電動汽車 香港 品牌

