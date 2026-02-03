陸太空光電火熱 企業卡位

衛星網路、太空算力及商業航天活動近期持續升溫，促使太空光電再度成為市場焦點。陸媒指出，大陸多家上市公司近來已加速布局卡位，但仍處探索階段。

太空光電是為衛星、太空站等航天器提供電力的太陽能技術，需在高輻射、高真空與極端溫差環境下運行，設備每1.5至2小時承受攝氏正負150度循環，並面對高能輻射與原子氧侵蝕，對材料穩定性與製程精度要求更高。

科創板日報指出，就商業邏輯，開源證券分析師殷晟路表示，太空光電的核心訴求是供電安全，而非單純追求低價；若電池可靠性不足導致系統故障，可能直接造成整星報廢，相關損失遠高於電池成本。

從需求背景看，有業內人士指，人工智慧、算力中心與近地軌道衛星星座發展加快，推升對穩定、高密度能源需求；地面光電受晝夜與氣候限制，能量密度與穩定性有限。太空光電熱度升溫，反映「資源、競爭、戰略」等因素綜合作用。

至於技術路線，目前全球95%以上衛星能源仍依賴砷化鎵電池，雖高效抗輻射，但成本高昂；部分業內人士關注薄片化、低衰減的HJT電池及鈣鈦礦疊層等新技術。

而從產業鏈角度，太空光電涵蓋上游材料與設備、中游電池製造及下游航天器應用。上市公司如晶科能源、天合光能、ST京機等，在鈣鈦礦、HJT及疊層電池持續研發與合作；鈞達股份則以人民幣3,000萬元投資上海星翼芯能科技有限公司。不過，整體市場看，多數企業仍保持審慎態度，重視技術儲備與需求響應。

基於此，大陸多家光電上市公司以技術儲備方式回應市場需求。晶科能源相關負責人表示，鈣鈦礦疊層電池在效率與重量等特性上更契合太空應用；天合光能則指出，其晶矽產品已與歐美航太企業展開合作，並持續推進疊層技術。

針對產業化前景，中銀證券認為太空光電仍處早期，多種技術路線尚未驗證。

銀河證券則預期，隨商業航天發射成本下降與電池技術突破，太空光電有望在未來10至15年才會逐步商業化。