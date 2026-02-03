快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國銀風險控管 瞄準貴金屬

經濟日報／ 記者賴錦宏葉文義／綜合報導
國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。黃金示意圖。 （路透）
國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。黃金示意圖。 （路透）

國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。分析指出，大陸散戶與機構資金此前大舉湧入黃金市場，在國有大行相繼發布風險提示後，是否影響黃金需求，成為市場關注議題。

包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等多家國有銀行，除近日均發布風險提示外，並相繼調整黃金相關投資規定。

世界黃金協會近日發布的2025年全年「中國黃金需求趨勢報告」顯示，2025年中國市場的黃金需求總量達1,003噸，年增6%，為2021年以來最高水準。按金額計，全年需求更是創下歷史新高，總額達人民幣7,960億元（約新台幣3.6兆元），年增53%。

值得注意的是，2025年中國投資者累計購入432噸金條、金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高；中國的黃金ETF資產管理總規模（AUM）按年增長243%，升至人民幣2,418億元（約新台幣1.1兆元），持倉量實現按年翻倍以上增長，增至248噸，兩項數據均創歷史新高。

工商銀行動作最快，早在1月12日就要求辦理開戶、主動積存或新增定投計劃的個人客戶，需完成風險承受能力評估、取得C3-平衡型及以上的評估結果並簽署風險揭示書方可辦理。

農行自1月30日起調整存金通黃金積存業務規則，客戶辦理簽約、買入、定投三類業務，風險承受能力評估需達謹慎型以上，有效測評結果無需重測；賣出、提貨、定投計劃執行與終止、解約等操作不受該條件約束。

業內人士分析，近期貴金屬市場波動劇烈，銀行加強風險管控有助於保護投資者利益，避免因市場大幅波動造成不必要的損失。對於投資者而言，應充分認識到貴金屬投資的風險，謹慎做出投資決策。

黃金 風險 客戶

延伸閱讀

金價震盪 中國大陸部分銀行設黃金投資限制「防交易過熱」

貴金屬領跌…上證指數跌逾2% 失守4100點

手上有黃金該繼續抱緊？詹璇依「千萬別隨便下車」：5大理由支撐漲勢

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

相關新聞

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年大陸電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的大陸電...

安徽台企 產能拉滿趕訂單

「春節前後訂單滿滿，我們生產線一直滿負荷運轉，忙得充實又踏實。」台資企業蚌埠伊諾華輪胎有限公司已扎根固鎮近三十年，該公司...

金價震盪 陸銀行發風險提示

國際金價在持續創新高之後，一月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾百分之十二，跌破每盎司五千美元。隨近期金價震盪，中國...

大陸 AI 入口大戰 阿里開火 旗下千問App 砸136億元 啟動「春節請客計劃

阿里巴巴旗下千問App昨（2）日宣布投入人民幣30億元（約新台幣136億元）啟動「春節請客計劃」，將於6日正式上線，比競...

陸國銀風險控管 瞄準貴金屬

國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。分析指出，大陸散戶與機構資...

陸太空光電火熱 企業卡位

衛星網路、太空算力及商業航天活動近期持續升溫，促使太空光電再度成為市場焦點。陸媒指出，大陸多家上市公司近來已加速布局卡位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。