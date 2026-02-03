陸國銀風險控管 瞄準貴金屬

國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。分析指出，大陸散戶與機構資金此前大舉湧入黃金市場，在國有大行相繼發布風險提示後，是否影響黃金需求，成為市場關注議題。

包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等多家國有銀行，除近日均發布風險提示外，並相繼調整黃金相關投資規定。

世界黃金協會近日發布的2025年全年「中國黃金需求趨勢報告」顯示，2025年中國市場的黃金需求總量達1,003噸，年增6%，為2021年以來最高水準。按金額計，全年需求更是創下歷史新高，總額達人民幣7,960億元（約新台幣3.6兆元），年增53%。

值得注意的是，2025年中國投資者累計購入432噸金條、金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高；中國的黃金ETF資產管理總規模（AUM）按年增長243%，升至人民幣2,418億元（約新台幣1.1兆元），持倉量實現按年翻倍以上增長，增至248噸，兩項數據均創歷史新高。

工商銀行動作最快，早在1月12日就要求辦理開戶、主動積存或新增定投計劃的個人客戶，需完成風險承受能力評估、取得C3-平衡型及以上的評估結果並簽署風險揭示書方可辦理。

農行自1月30日起調整存金通黃金積存業務規則，客戶辦理簽約、買入、定投三類業務，風險承受能力評估需達謹慎型以上，有效測評結果無需重測；賣出、提貨、定投計劃執行與終止、解約等操作不受該條件約束。

業內人士分析，近期貴金屬市場波動劇烈，銀行加強風險管控有助於保護投資者利益，避免因市場大幅波動造成不必要的損失。對於投資者而言，應充分認識到貴金屬投資的風險，謹慎做出投資決策。