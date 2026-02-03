快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

字節跳動張一鳴躍陸首富 身價高達2.2兆元

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

據2026年富比世「中國富豪榜」，字節跳動（抖音母公司）創辦人張一鳴以693億美元（約新台幣2.2兆元）的身價，首度登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒盤據長達五年的中國首富寶座。

南方網指出，張一鳴成中國新首富，有專家指這代表以演算法和數據驅動的科技產業正式成為財富創造的最強引擎。而DeepSeek創辦人梁文鋒則以115億美元首次上榜，則展現AI時代全新的估值邏輯。

2026年富比世「中國富豪榜」前三名依序為張一鳴、鍾睒睒、騰訊創辦人化騰。另一個值得關注的是，小米創始人雷軍以304億美元財富重返中國前十大富豪之列，略超過阿里巴巴創辦人馬雲的296億美元。

外界關注的比亞迪的王傳福（228億美元）、順豐王衛（166億美元）、泡泡瑪特王寧（159億美元）、長城汽車魏建軍與DeepSeek創始人梁文鋒（均為115億美元）分別名列第15、23、26、42和43位。

財富 富比世

富比世中國富豪榜 張一鳴登首富 馬雲罕見跌出前10

抖音創辦人張一鳴 以2.2兆元身價擠下鍾睒睒登中國首富

能捐的錢會變少？長年支持慈濟的印尼首富 身價蒸發90億美元

長和擬分拆全球電訊業務 計劃在香港、倫敦上市

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年大陸電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的大陸電...

安徽台企 產能拉滿趕訂單

「春節前後訂單滿滿，我們生產線一直滿負荷運轉，忙得充實又踏實。」台資企業蚌埠伊諾華輪胎有限公司已扎根固鎮近三十年，該公司...

金價震盪 陸銀行發風險提示

國際金價在持續創新高之後，一月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾百分之十二，跌破每盎司五千美元。隨近期金價震盪，中國...

大陸 AI 入口大戰 阿里開火 旗下千問App 砸136億元 啟動「春節請客計劃

阿里巴巴旗下千問App昨（2）日宣布投入人民幣30億元（約新台幣136億元）啟動「春節請客計劃」，將於6日正式上線，比競...

陸國銀風險控管 瞄準貴金屬

國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，大陸多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。分析指出，大陸散戶與機構資...

陸太空光電火熱 企業卡位

衛星網路、太空算力及商業航天活動近期持續升溫，促使太空光電再度成為市場焦點。陸媒指出，大陸多家上市公司近來已加速布局卡位...

