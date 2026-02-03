字節跳動張一鳴躍陸首富 身價高達2.2兆元

據2026年富比世「中國富豪榜」，字節跳動（抖音母公司）創辦人張一鳴以693億美元（約新台幣2.2兆元）的身價，首度登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒盤據長達五年的中國首富寶座。

南方網指出，張一鳴成中國新首富，有專家指這代表以演算法和數據驅動的科技產業正式成為財富創造的最強引擎。而DeepSeek創辦人梁文鋒則以115億美元首次上榜，則展現AI時代全新的估值邏輯。

2026年富比世「中國富豪榜」前三名依序為張一鳴、鍾睒睒、騰訊創辦人馬化騰。另一個值得關注的是，小米創始人雷軍以304億美元財富重返中國前十大富豪之列，略超過阿里巴巴創辦人馬雲的296億美元。

外界關注的比亞迪的王傳福（228億美元）、順豐王衛（166億美元）、泡泡瑪特王寧（159億美元）、長城汽車魏建軍與DeepSeek創始人梁文鋒（均為115億美元）分別名列第15、23、26、42和43位。