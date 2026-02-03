快訊

港穩定幣牌照 3月發出

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

香港穩定幣條例於2025年8月起生效。香港金管局總裁余偉文昨（2）日說，金管局已收到36份穩定幣發行人牌照申請，相關審核與研究工作接近完成，港府爭取於3月發出首批穩定幣發行人牌照，但首輪發牌數目一定不多，以安穩為目標。

香港01報導，余偉文2日在立法會財經事務委員會會議上指出，初步目標是發出非常少量牌照。金管局已向部分申請人要求提供額外資訊，包括穩定幣應用場景詳情、風險管理安排以及投資儲備資產。收到所有所需資料後，將盡快做出決定。

余偉文強調，穩定幣發展必須穩健、以風險為本，因此評核牌照申請時，其中一個重要關注是申請機構的風險管理能力，尤其在反洗黑錢方面。此外，他表示，據香港監管框架，營運者若有跨境活動，無論在大陸、新加坡、倫敦或東協地區，均須遵守當地監管規定。

穩定幣是種數位資產，通常透過與法定貨幣、商品或一籃子資產掛鉤。香港穩定幣條例明確將穩定幣定義為支付工具，要求所有在港發行或面向香港公眾的港元或其他法幣錨定穩定幣，必須獲得香港金融管理局頒發的牌照。業內普遍預期，初期僅發放兩至三張。

隨著監管落地，香港穩定幣正從概念試點轉向實際應用，其中，跨境支付‌被視為降低手續費（可降至1％以下）、實現秒級結算的核心工具，尤其適用於電商、貿易和匯款場景。同時，金管局推動Ensemble專案，探索用穩定幣結算代幣化綠色債券、貨幣市場基金等真實世界資產（RWA）。

穩定幣 香港 資產

