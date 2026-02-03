中國聞泰科技2025年恐虧400億 開盤跳空跌停到終場

快訊

中央社／ 台北2日電

陷入荷蘭安世半導體（Nexperia）經營權之爭的中國聞泰科技1月30日發布業績預告，指2025年由於其對安世的控制權仍處於受限狀態，該公司將出現人民幣90億元（約新台幣409億元）至135億元的淨虧損。聞泰今天開盤即以35.46元跳空跌停，一路鎖死直到收盤。

第一財經報導，聞泰1月30日發布業績預告，指其對安世的控制權仍處於受限狀態，對該公司2025年業績「造成較大影響」，聞泰將進一步確認較大金額的投資損失及資產減值損失。

聞泰表示，由於安世控制權受限導致的一系列影響「具有重大不確定性」，儘管該公司基於謹慎性原則，儘可能合理估計了對財報的影響，但仍可能發生「業績預告不夠準確」或「其他超出預期的情況」。

安世半導體是聞泰花費逾300億元收購的海外資產，也是其主要的半導體資產。2025年9月底，在荷蘭政府下令及荷蘭法院裁定凍結安世資產下，聞泰對安世的控制權遭到限制，引發中國方面強烈不滿，雙方既相互過招也展開談判，但問題至今並未完全解決。

業績 資產 荷蘭

