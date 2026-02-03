擠下鍾睒睒…黃仁勳字節跳動張一鳴 躍居陸首富

截至二○二六年一月更新的富比世「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元（約台幣二點二兆元）的身價，首度登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒盤據長達五年的中國大陸首富寶座。分析認為，這凸顯數位經濟已成為大陸財富創造的最強引擎。

陸媒「南方網」報導，近日富比世中國富豪榜進行更新，截至二○二六年一月，張一鳴以六九三億美元身價，首次登上榜首。被擠至第二名的鍾睒睒最新身價為六八○億美元（約台幣二點一五兆元），騰訊執行長馬化騰以六二七億美元排名第三。三人穩居榜單前三名。

香港中通社指出，此次榜單更被視為大陸經濟結構深層轉型的重要訊號，有分析認為，張一鳴的登頂標誌著以算法、數據和平台為核心的數位經濟已超越傳統消費品與實業，成為財富創造的最強引擎。不過，鍾睒睒雖退居次席，其產業靠著消費品與健康雙輪驅動的模式，仍展現穩健且強大的抗周期能力。

另外，小米創始人雷軍以三○四億美元財富首次躋身前十，位列第十；阿里巴巴創始人馬雲則以二九六億美元排在第十一，這是兩人近年來首次出現名次逆轉。報導解讀，這反映出市場對智慧硬體與生態鏈企業的信心回升。在榜單中段，比亞迪王傳福、泡泡瑪特王寧分別以二二八億美元、一五九億美元排名十五、廿六名，展現實體與新消費代表持續上榜。

最新榜單還有一亮點，去年春節期間引爆全球ＡＩ熱潮、目前仍未上市的DeepSeek創始人梁文鋒，以一一五億美元首次入榜，排名第四十三名，報導指，這凸顯資本市場對人工智慧領域的高度期待。

中通社表示，整體來看，約三分之二上榜富豪財富實現增長，受益於刺激政策預期升溫與股市回暖。從網路巨頭領跑，到新能源、新消費企業穩扎穩打，再到ＡＩ新貴強勢突圍，今年富豪榜不僅記錄了個人財富變遷，更清晰勾勒出大陸經濟向科技驅動、高品質發展轉型的景象。