快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

擠下鍾睒睒…黃仁勳字節跳動張一鳴 躍居陸首富

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
富比世「中國富豪榜」顯示，字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元的身價，首登大陸首富。中新社
富比世「中國富豪榜」顯示，字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元的身價，首登大陸首富。中新社

截至二○二六年一月更新的富比世「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元（約台幣二點二兆元）的身價，首度登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒盤據長達五年的中國大陸首富寶座。分析認為，這凸顯數位經濟已成為大陸財富創造的最強引擎。

陸媒「南方網」報導，近日富比世中國富豪榜進行更新，截至二○二六年一月，張一鳴以六九三億美元身價，首次登上榜首。被擠至第二名的鍾睒睒最新身價為六八○億美元（約台幣二點一五兆元），騰訊執行長馬化騰以六二七億美元排名第三。三人穩居榜單前三名。

香港中通社指出，此次榜單更被視為大陸經濟結構深層轉型的重要訊號，有分析認為，張一鳴的登頂標誌著以算法、數據和平台為核心的數位經濟已超越傳統消費品與實業，成為財富創造的最強引擎。不過，鍾睒睒雖退居次席，其產業靠著消費品與健康雙輪驅動的模式，仍展現穩健且強大的抗周期能力。

另外，小米創始人雷軍以三○四億美元財富首次躋身前十，位列第十；阿里巴巴創始人馬雲則以二九六億美元排在第十一，這是兩人近年來首次出現名次逆轉。報導解讀，這反映出市場對智慧硬體與生態鏈企業的信心回升。在榜單中段，比亞迪王傳福、泡泡瑪特王寧分別以二二八億美元、一五九億美元排名十五、廿六名，展現實體與新消費代表持續上榜。

最新榜單還有一亮點，去年春節期間引爆全球ＡＩ熱潮、目前仍未上市的DeepSeek創始人梁文鋒，以一一五億美元首次入榜，排名第四十三名，報導指，這凸顯資本市場對人工智慧領域的高度期待。

中通社表示，整體來看，約三分之二上榜富豪財富實現增長，受益於刺激政策預期升溫與股市回暖。從網路巨頭領跑，到新能源、新消費企業穩扎穩打，再到ＡＩ新貴強勢突圍，今年富豪榜不僅記錄了個人財富變遷，更清晰勾勒出大陸經濟向科技驅動、高品質發展轉型的景象。

富比世 字節跳動 農夫山泉 DeepSeek

延伸閱讀

富比世中國富豪榜 張一鳴登首富 馬雲罕見跌出前10

免費用 北京開源模型GLM-Image登國際榜首

抖音創辦人張一鳴 以2.2兆元身價擠下鍾睒睒登中國首富

不只是導入AI！信義房屋如何用人機協作 成為《商業周刊》首屆「Ai創新百強」服務業鑽石獎唯一得主

相關新聞

擠下鍾睒睒…黃仁勳字節跳動張一鳴 躍居陸首富

截至二○二六年一月更新的富比世「中國富豪榜」，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴以六九三億美元（約台幣二點二兆元）的身價，首...

陸調升三大電信商增值稅 未來大陸網路費可能漲價

近日大陸財政部、稅務總局發布相關公告，規定自今年1月1日起，針對提供電信服務商對應增值稅稅率由6%調整為9%。中國移動、...

金價震盪 中國大陸部分銀行設黃金投資限制「防交易過熱」

全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，中國黃金交易熱度大增。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家中國國有大...

大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

香港新股上市在2026年年初迎來前所未有的繁忙局面。據彭博社彙編的數據，上個月香港首次公開募股（IPO）融資規模約為50...

貴金屬領跌…上證指數跌逾2% 失守4100點

受黃金、有色金屬類股再現跌停潮，陸股三大指數2日震盪調整，上證指下跌2.48%，報4,015.75點；科創50指數跌3....

小鵬人形機器人首秀卻摔倒被抬離 何小鵬：下一步是奔跑

1月31日，大陸網友在社群平台上露出小鵬IRON人形機器人跌倒的照片，引發網友關注。場景發生在深圳灣萬象城Wave廣場，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。