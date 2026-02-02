快訊

金價震盪 中國大陸部分銀行設黃金投資限制「防交易過熱」

中央社／ 台北2日電
全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，中國黃金交易熱度大增。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家中國國有大型銀行近日相繼發布風險提示，部分銀行更為黃金投資設置限制措施，避免交易過熱。

綜合中國基金報及香港經濟日報報導，工商銀行日前公告，2月7日起，在週末及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對黃金的「如意金積存」業務進行限額管理，限額類型包括設定客戶單日積存或贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等；限額則採機動方式設置。

建設銀行日前也宣布，今天上午9時10分起，個人黃金積存業務定期積存的最低金額調高到人民幣1500元（約新台幣6817元）。

工商銀行1日進一步提醒客戶，近來國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。投資人應在審慎評估自身風險承受能力的基礎上「保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌」，合理控制黃金持有規模，有效防範市場波動風險。

農業銀行也建議投資人增強風險防範意識，基於「自身財務狀況和風險承受能力」，「理性辦理」該行「存金通」黃金積存業務。

中國銀行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動，客戶應做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。

貴金屬領跌…上證指數跌逾2% 失守4100點

受黃金、有色金屬類股再現跌停潮，陸股三大指數2日震盪調整，上證指下跌2.48%，報4,015.75點；科創50指數跌3....

大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

香港新股上市在2026年年初迎來前所未有的繁忙局面。據彭博社彙編的數據，上個月香港首次公開募股（IPO）融資規模約為50...

陸調升三大電信商增值稅 未來大陸網路費可能漲價

近日大陸財政部、稅務總局發布相關公告，規定自今年1月1日起，針對提供電信服務商對應增值稅稅率由6%調整為9%。中國移動、...

金價震盪 中國大陸部分銀行設黃金投資限制「防交易過熱」

全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，中國黃金交易熱度大增。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家中國國有大...

小鵬人形機器人首秀卻摔倒被抬離 何小鵬：下一步是奔跑

1月31日，大陸網友在社群平台上露出小鵬IRON人形機器人跌倒的照片，引發網友關注。場景發生在深圳灣萬象城Wave廣場，...

紅包戰提前開打 騰訊砸10億、百度5億 重演11年前盛況

中國互聯網巨頭春節數字紅包大戰提前開打。騰訊AI應用元寶昨上線規模10億元（人民幣，下同，約1.4億美元）的春節現金紅包...

