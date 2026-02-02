大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

香港新股上市在2026年年初迎來前所未有的繁忙局面。據彭博社彙編的數據，上個月香港首次公開募股（IPO）融資規模約為50億美元（約合新台幣1550億元），創下歷年1月份的最高紀錄。1月共有13家公司在香港上市，其中包括人工智慧（AI）晶片設計公司、大型語言模型開發商和一家零食零售商。

新股發行步伐加快，顯示香港有望在去年復甦的基礎上繼續走強。去年，香港上市融資規模創下2021年以來的最高水平。香港交易所行政總裁陳翊庭上個月曾說，超過350家公司正排隊在香港上市。畢馬威（安侯建業）會計師事務所預測，今年香港新股融資額可能達到六年來的最高水平，約為450億美元。

摩根士丹利亞太區全球資本市場主管丁卡爾（Saurabh Dinakar）說：「在其他條件不變的情況下，今年的市場活動預計將比去年更為繁忙和活躍。」

丁卡爾稱，中國大陸科技、媒體和電信領域的發展，以及醫療保健行業的創新，提振了市場情緒。他還補充說，香港和大陸相對較低的估值水平，也有助於吸引投資者回流該地區。

彭博社報導稱，香港1月創紀錄的上市活動，主要由大陸科技企業推動，包括被視為OpenAI挑戰者的大模型公司MiniMax等。這些交易凸顯了在中美競爭持續加劇的背景下，北京對推動科技自立自強的政策支持。