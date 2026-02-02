貴金屬領跌…上證指數跌逾2% 失守4100點

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受黃金、有色金屬類股再現跌停潮，上證指2日重挫2.48%，指數已跌破4,100點整數關口。（法新社）
黃金、有色金屬類股再現跌停潮，陸股三大指數2日震盪調整，上證指下跌2.48%，報4,015.75點；科創50指數跌3.88%，報1,450.9點；深證成指跌2.69%，報13,824.35點；創業板指跌2.46%，報3,264.11點。滬深兩市成交總額達人民幣2兆5,847億元，較前一交易日減少2,509億元。

上海澎湃新聞報導，國際黃金和白銀價格2日大幅下跌，其中黃金期貨價格一度回落至每盎司4,500美元下方。紐約商品交易所黃金期貨價格當天一度跌至每盎司4,429.2美元，白銀期貨價格一度跌至每盎司72.35美元。

國際黃金和白銀價格近期刷新歷史高點後出現劇烈波動。與1月29日創下的歷史最高點相比，2日白銀價格盤中低點的累計跌幅已達40%，金價累計跌幅約20%。

2日陸股有色金屬類股隨著金銀價格的下跌續限跌停潮，曉程科技、銅陵有色、鋅業股份等逾30檔個股跌停或跌逾10%。另，石油石化類股、煤炭類股跌幅也偏大。但因春節臨近，酒類類股表現強勁，食品飲料表現也相對穩健。

中信建投指出，1月30日，由於國際貴金屬價格劇烈波動和A股寬基ETF近期大規模的拋售導致的流動性壓力，情緒指數出現明顯下滑。考慮到春節前避險情緒升溫，情緒指數回落的季節性效應，預計市場短期面臨情緒降溫和指數回調壓力。

中信建投預期，綜合考慮當前市場增量資金和情緒指數各分項指標，預計全A指數調整空間有限，且有望在春節前企穩，春節前後迎來新一輪上行行情。

黃金 春節 陸股 金價 人民幣 ETF

