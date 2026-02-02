小鵬人形機器人首秀卻摔倒被抬離 何小鵬：下一步是奔跑

1月31日，大陸網友在社群平台上露出小鵬IRON人形機器人跌倒的照片，引發網友關注。場景發生在深圳灣萬象城Wave廣場，這是小鵬IRON人形機器人首次面向公眾的線下互動展示。機器人跌倒後，無法自主站起，由工作人員抬離現場。

據中國經營報報導，小鵬汽車董事長何小鵬在社群平台發文，將這一幕形容為「孩子學步的過程」：「跌倒後會站穩，下一步就是開始奔跑，並持續奔跑。」他藉此表達對人形機器人技術演進節奏的理解與耐心。

小鵬對機器人領域的探索和研發有相當時日。在早期階段，小鵬主要聚焦於技術難度相對較低的四足機器人，隨後逐步轉向結構與控制更為複雜的雙足人形機器人。在2023年10月24日的小鵬汽車科技日上，小鵬首次公開展示了其人形機器人PX5。到2025年11月6日，在小鵬AI科技日上，最新一代AI機器人IRON正式亮相。

根據官方介紹，IRON採用仿人結構設計，身高178公分、體重70公斤，整機擁有62個主動自由度，雙手依照1∶1人類尺寸設計，具備15個自由度。其核心「大腦」為圖靈AI晶片，算力達3000T，旨在支撐機器人在感知、決策與運動控制層面的高複雜度運算，使其具備類似人類的思考、記憶與自主行動能力。

不過，在發表會及展覽現場，IRON因步態輕盈、動作自然，一度引發部分大陸網友質疑，認為「更像真人在努力扮演機器人」。針對質疑，2025年11月6日上午，何小鵬發布了一段一鏡到底、無剪輯的影片，證明IRON確為真實機器人。

當晚的記者會上，何小鵬進一步回應爭議。他提到，當天上午IRON被拉開「拉鍊」以示內部結構時，自己「有一點點心酸」，並用電影台詞作比喻，認為某種程度上是在被迫「自證」。他直言，如果同樣的產品來自海外企業，或許會得到更多掌聲與讚許，而非一再質疑。 「大家不敢相信，一個極其強大的技術來自一家中國公司，我們心中的成見是一座大山。」