快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

中國1月100大城市中古屋價續跌 跌幅縮小

中央社／ 台北2日電

中國房地產研究機構中指研究院最新數據顯示，1月中國100大城市新房平均價格上漲，中古屋房價則續跌，但跌幅縮小。政策方面則進入穩定預期、縮短房價調整時間的新階段。

中指研究院1月30日發布「中國房地產指數系統百城價格指數報告」，報告顯示，中國100個城市新屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬7114元（約每坪新台幣25萬元），較上月上漲0.18%，較去年同期上漲2.52%。

中古屋方面，平均價格為每平方公尺1萬2905元，較上月下跌0.85%，跌幅縮小0.12個百分點，較去年同期下跌8.67%。

以城市來看，新房部分，1月成都、上海、杭州等城市均有優質建案入市，帶動一二線城市價格按月按年均上漲，三四線城市仍以消化現有庫存為主，按月按年均下跌。中古屋部分，從一線到三四線均按年按月下跌，但跌幅較上月均有縮小。

報告指出，政策方面，釋放出「穩預期」訊號，年初已有多項具體措施落地，包括換房退稅政策延長、白名單項目貸款展期及結構性降息、支持城市更新等，旨在從需求端與融資端協同發力，提振市場信心。整體來看，房地產政策已進入以「穩定預期、縮短調整時間」為目標的新階段。

此外，陸媒財聯社日前報導，多家房企已不被監管部門要求每月上報「三道紅線」指標，僅部分出險房企需定期匯報資產負債率等核心財務數據。

報導引述中指研究院企業研究總監劉水表示，「實施三道紅線的目的是限制房企負債規模增長，防止房企規模激進擴張，當前來看，政策目標已經實現。」

中國官方於2020年8月出手整治房市，設置「三道紅線」監管要求，使中國房市進入「深度調整期」，更有多間房地產開發商陸續出現債務違約。

延伸閱讀

陸百城新屋價格有起色 官方政策助攻見效

陸房企萬科創始人王石失聯？發布山地自行車騎行影片闢謠

大陸房地產巨頭萬科前董座傳失聯 據報正接受調查

呻吟響徹辦公室！房地產CEO激戰網紅女下屬 婚外情現場員工全傻眼

相關新聞

陸長租公寓業者傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

年關將至，大陸長租公寓行業驚傳爆雷。知名品牌「魔方公寓」在上海、深圳、廣州多地門店，因拖欠租金近日接連傳出被業主方收回場...

國際金價劇烈動盪 陸多家銀行發布風險提示

國際金價在持續創新高之後，1月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾12%，跌破每盎司5,000美元。隨着近期金價大幅震...

AI競賽掉隊 騰訊、百度力圖複製11年前春節「紅包大戰」

被外界認為在AI競賽中「掉隊」的大陸科技巨頭騰訊和百度，再度發起春節紅包大戰，力圖複製11年前微信支付憑藉紅包功能逆襲支...

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

大陸工信部最新數據顯示，二○二五年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續十六年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市...

免費用 北京開源模型登國際榜首

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型ＧＬＭ-Image，近日登頂國際ＡＩ開源社區Hugging Face趨勢...

七年低息車貸 新能源車金融戰

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等九家新能源車企，密集推出七年超長周期低息購車方案，打破傳統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。