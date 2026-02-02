快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

國際金價劇烈動盪 陸多家銀行發布風險提示

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
儘管近期金價劇烈動盪，前往深圳水貝黃金市場買黃金的大陸民眾依舊未減。（中通社）
儘管近期金價劇烈動盪，前往深圳水貝黃金市場買黃金的大陸民眾依舊未減。（中通社）

國際金價在持續創新高之後，1月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾12%，跌破每盎司5,000美元。隨着近期金價大幅震盪，中國大陸包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家銀行，除相繼發布風險提示，並相繼調整黃金相關投資規定。

《中國基金報》報導，工商銀行1日發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資人在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。

工商銀行日前已公告，2月7日起，在周末及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對「如意金積存」業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

建設銀行也宣布，2月2日9時10分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至人民幣1,500元；農業銀行則建議投資人增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。

中國銀行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示各位客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。

風險 黃金 規模

延伸閱讀

把握黃金治療時機 專家示警5個容易被忽略的失智症早期徵兆

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

比特幣跌…一度失守7.6萬美元 數位黃金信念崩解

全球市場觀測站／新興市場優於成熟市場

相關新聞

AI競賽掉隊 騰訊、百度力圖複製11年前春節「紅包大戰」

被外界認為在AI競賽中「掉隊」的大陸科技巨頭騰訊和百度，再度發起春節紅包大戰，力圖複製11年前微信支付憑藉紅包功能逆襲支...

國際金價劇烈動盪 陸多家銀行發布風險提示

國際金價在持續創新高之後，1月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾12%，跌破每盎司5,000美元。隨着近期金價大幅震...

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

大陸工信部最新數據顯示，二○二五年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續十六年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市...

免費用 北京開源模型登國際榜首

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型ＧＬＭ-Image，近日登頂國際ＡＩ開源社區Hugging Face趨勢...

七年低息車貸 新能源車金融戰

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等九家新能源車企，密集推出七年超長周期低息購車方案，打破傳統...

德陽造光熱汽輪機組 赴世界屋脊

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的一○○兆瓦塔式光熱汽輪機組，從四川德陽順利啟運，奔赴西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。