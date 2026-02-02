國際金價劇烈動盪 陸多家銀行發布風險提示

國際金價在持續創新高之後，1月最後一個交易日，現貨黃金盤中一度暴跌逾12%，跌破每盎司5,000美元。隨着近期金價大幅震盪，中國大陸包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家銀行，除相繼發布風險提示，並相繼調整黃金相關投資規定。

《中國基金報》報導，工商銀行1日發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資人在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。

工商銀行日前已公告，2月7日起，在周末及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對「如意金積存」業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

建設銀行也宣布，2月2日9時10分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至人民幣1,500元；農業銀行則建議投資人增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。

中國銀行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示各位客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。