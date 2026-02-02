地表最大規模人口遷徙—大陸「春運」今登場 為期40天

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸春運2月2日開始，由於今年春節連假長達九天，預計今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，再創歷史新高。（中新社）
號稱「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天登場，大陸國家發展改革委副主任李春臨日前表示，今年春運從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天。由於今年春節假期前恰逢周末，連休九天，是個「大年」，預計返鄉探親旅遊的出行需求將更加旺盛。

李春臨稱，綜合研判，今年春運期間中國大陸全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，創歷史新高。其中自駕出行將繼續處於主體地位，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9,500萬人次，總體規模和單日峰值均可望超過歷史同期的峰值。

據央視新聞報導，配合春運，2月15日零時至2月23日24時（小年夜至大年初七），共計九天，大陸全國高速公路將對七人座及以下小型客車免收車輛通行費。

另，春運期間，京廣、京滬、滬昆等主要高鐵幹線將開行夜間高鐵近1,000列。增開的夜間高鐵車票預售期統一為開車前五天。

