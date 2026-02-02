免費用 北京開源模型登國際榜首

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型ＧＬＭ-Image，近日登頂國際ＡＩ開源社區Hugging Face趨勢榜第一。

Hugging Face在ＡＩ圈相當於「全球開源模型博覽會」。這裡聚集了谷歌、Meta等國際巨頭的開源模型，也是全球開發者、企業選擇ＡＩ工具的核心參考平台。能登上這個趨勢榜第一，意味著ＧＬＭ-Image的技術實力和應用價值得到了國際認可，充分驗證了在中國大陸國產算力底座上訓練前沿模型的可行性。

這份成績的背後，是大陸ＡＩ全產業鏈深度協同、不斷突破的縮影。華為搭建的「算力底座」是此次「中國芯訓中國模」的關鍵支撐。ＧＬＭ-Image從資料預處理到大規模訓練，全程都跑在華為昇騰Atlas 800TA2晶片和昇思Mind-Spore框架上。正是這套全自主的「硬體+框架」組合，解決了ＡＩ訓練「卡脖子」的核心問題，讓模型訓練擺脫了對外依賴。

智譜則在模型架構上實現了創新突破。ＧＬＭ-Image沒有走海外開源模型常用的技術路線，而是採用「自回歸+擴散解碼器」的混合架構。簡單說，就是讓模型既能「讀懂複雜指令」（比如生成帶文字的科普圖、商業海報），又能「畫對細節」（以前ＡＩ畫圖常出現文字錯亂，這次該模型在中文生成準確率上做到了開源模型中的首位）。

如今，ＧＬＭ-Image的開源地址已在GitHub和Hugging Face同步開放，全球開發者都能免費使用。

國際ＡＩ巨頭也對中國大陸的ＡＩ發展與前沿進展保持著密切關注。Open AI近日在其官網發布的一篇全球ＡＩ前沿進展相關文章中提到，在素有國際「大模型超市」之稱的OpenRouter平台上，中國大陸開源模型的使用量占比從最初的百分之一點二攀升至二○二五年高峰時期的近百分之卅。「在中國國內，以智譜為代表的企業正將大模型接入公共部門工作流程中，而該公司在港交所的成功上市，更標誌著中國正著力將大模型平台打造為國家戰略基礎設施的重要布局。」