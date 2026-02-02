從投行看大陸／服務業繳納增值稅時點分析

雖然《新增值稅》法已生效，但若有預收服務費，仍須按照服務進度確認收入並繳納增值稅。

台商在大陸從事服務業，預收服務款是常見商業行為，但對預收服務款是否需繳納增值稅，新舊增值稅法間存在差異。

2016年5月1日實施的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅[2016]36號）規定，增值稅納稅義務、扣繳義務發生時點為納稅人發生應稅行為，並收訖銷售款項或取得索取銷售款項憑據的當天；若先開具發票，則為開具發票當天。

《關於建築服務等營改增試點政策的通知》（財稅[2017]58號）補充規定，提供租賃服務預收租金的納稅義務時點為收款當天，建築業預收款項須按規定預繳增值稅。所以，除租賃服務和建築服務，其他服務業增值稅納稅義務都有兩個基本前提，即已提供服務，已收款或取得收款憑據，所以租賃和建築服務業不在本文分析範圍內。

舉例來說，A公司與B公司簽訂諮詢服務協定，服務周期三年，簽訂合同時收取服務費40％，之後每服務一年後收取20％。A公司在收到40％預收諮詢費時，因為尚未提供服務，若未開發票，則收款當時無需繳納增值稅。

2026年1月1日正式實施的《增值稅法》則規定，增值稅納稅義務時點，為收訖銷售款項或取得銷售款項索取憑據的當日；若先開具發票，則為開具發票的當日。《增值稅法實施條例》進一步補充規定，收款是指履約過程中或交易完成後收到款項；而取得銷售款索取憑證日期，是指合同約定的付款日期，若沒有合約或合約未約定付款日期，則指交易完成的日期。以上述諮詢服務協定為例，A公司收到40％服務款項時已經開始履行合約，按今年的《增值稅法》規定就需要繳納增值稅。

《增值稅法》與36號文在服務業增值稅納稅時點的規定上存在明顯差異：《增值稅法》側重於收款時點，而36號文更注重實際提供服務時點。實務中，已出現納稅人與稅務機關就預收款納稅時點產生爭議的案例。《增值稅法》作為由大陸全國人大常委會通過的法律，其法律效力高於財政部發布的部門規章（如36號文），理論上應優先適用。

2017年11月19日國務院發文廢止《營業稅暫行條例》，同時修訂《增值稅暫行條例》，修訂後的暫行條例所規定的增值稅納稅義務時點，為收訖銷售款項或取得索取銷售款項憑據的當天；若先開具發票，則為開具發票的當天。相較於36號文，2017年修訂後的《增值稅暫行條例》屬於新規，本應優先適用，但服務業在實務中多數仍延續36號文操作口徑。

在《增值稅法》及其實施條例已正式實施的當下，36號文除部分條款被修訂外，並未完全廢止，其多數條文仍然有效。這反映出增值稅制度的複雜性，《增值稅法》作為上位法，未能涵蓋所有涉稅細節，在執行過程中參考尚未廢止的原有規定，也具有其合理性與合法性。

《增值稅法》與《增值稅暫行條例》相比，關於納稅時點的規定就完全照搬過來，未作任何改變，但其與當前實務中參照執行的36號文則仍有潛在差異。在新的配套法規頒布前，台商參照36號文操作仍是務實且合規的選擇。因此，除租賃和建築服務以外的服務業，在預收服務費時，仍按照服務進度確認收入並申報繳納增值稅，才能體現增值稅銷項與進項相匹配的原則，也更符合稅收實務中的常見做法。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)