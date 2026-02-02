2025年大陸造船業三大指標 連16年稱冠全球

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
2025年大陸造船業三大指標繼續領跑全球。 新華社
大陸工信部最新數據顯示，2025年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續16年保持世界第一，顯示去年中美商運航運爭端下，仍未撼動到大陸造船業。

央視引述大陸工信部數據報導，2025年大陸造船完工量5,369萬載重噸，年增11.4%，占全球市場總量的56.1%；新接訂單量1億782萬載重噸，占全球市場總量的69%；截至12月末，在手訂單量2億7,442萬載重噸，年增31.5%，占全球市場總量的66.8%，在手訂單量再創歷史新高。

此外，2025年大陸主要船企有六家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和在手訂單量前十強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一。

大陸2024年造船三大指標數據分別為：造船完工量‌為4,818萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的55.7%；新接訂單量‌達1億1,305萬載重噸，以載重噸計，全球市占高達74.1%；在手訂單量‌為2億872萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的63.1%。大陸在2025年的造船指標上在完工量、手持訂單量市占仍持續增長，不過，在新增訂單量市占微幅下降。

美國總統川普去年10月開始對停靠美國港口的中國商用船舶收費，具體而言，陸製船隻停靠美國港口時，必須支付每噸18美元或每貨櫃120美元的費用，並將在三年內逐步調高。這項政策旨在限制使用中國船舶向美國運輸貨物；中國隨即採取報復措施，對美國船舶徵收類似費用。但兩國隨即在最新達成的貿易協議中，同意暫停徵收該費用一年。

