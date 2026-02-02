陸百城新屋價格有起色 官方政策助攻見效

房產研究機構中指研究院昨（1）日發布數據顯示，1月大陸全國百城新房平均價格上漲，二手房價格雖然按年、按月均下跌，但跌幅收窄。外界分析，受到大陸官方政策提振影響，1月房價有起色。

大陸各地近期陸續召開地方「兩會」並發布政府工作報告，提出2026年主要經濟目標，部署重點發展任務。其中，在房地產領域，多地明確表示將著力穩定房地產市場、推進城市更新。近期大陸多家房企證實監管部門不再要求每月上報「三道紅線」，也意味相關監管政策正在告一段落。

中指研究院數據顯示，1月百城新房平均價格約為每平方公尺人民幣1.71萬元（每坪約新台幣25.7萬元），按月上漲0.18%。1月百城二手房均價為每平方公尺人民幣1.29萬元（每坪約新台幣19.4萬元），按月下跌0.85%，跌幅較前月收窄0.12個百分點。

在新房部分，1月包括成都、上海、杭州等城市均有高端改善樓盤（建案）入市，帶動百城新房價格結構性上漲。

相較之下，大陸三、四線城市繼續消化現有庫存，房價按月和按年都在下降。大陸多地房市持續呈現分化格局。