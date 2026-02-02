陸百城新屋價格有起色 官方政策助攻見效

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

房產研究機構中指研究院昨（1）日發布數據顯示，1月大陸全國百城新房平均價格上漲，二手房價格雖然按年、按月均下跌，但跌幅收窄。外界分析，受到大陸官方政策提振影響，1月房價有起色。

大陸各地近期陸續召開地方「兩會」並發布政府工作報告，提出2026年主要經濟目標，部署重點發展任務。其中，在房地產領域，多地明確表示將著力穩定房地產市場、推進城市更新。近期大陸多家房企證實監管部門不再要求每月上報「三道紅線」，也意味相關監管政策正在告一段落。

中指研究院數據顯示，1月百城新房平均價格約為每平方公尺人民幣1.71萬元（每坪約新台幣25.7萬元），按月上漲0.18%。1月百城二手房均價為每平方公尺人民幣1.29萬元（每坪約新台幣19.4萬元），按月下跌0.85%，跌幅較前月收窄0.12個百分點。

在新房部分，1月包括成都、上海、杭州等城市均有高端改善樓盤（建案）入市，帶動百城新房價格結構性上漲。

相較之下，大陸三、四線城市繼續消化現有庫存，房價按月和按年都在下降。大陸多地房市持續呈現分化格局。

均價 台幣 房地產

延伸閱讀

中日關係惡化影響旅遊 日去年12月外國人住宿減少5.9%

大陸麥當勞春節新包裝…網吐槽像祭祀品 也有人讚年味十足

大陸海警公布宣傳片 首度釋出與釣魚台「同框」畫面

全球AI算力建設爆發 陸變壓器訂單排到2027年底

相關新聞

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

大陸工信部最新數據顯示，二○二五年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續十六年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市...

免費用 北京開源模型登國際榜首

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型ＧＬＭ-Image，近日登頂國際ＡＩ開源社區Hugging Face趨勢...

七年低息車貸 新能源車金融戰

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等九家新能源車企，密集推出七年超長周期低息購車方案，打破傳統...

德陽造光熱汽輪機組 赴世界屋脊

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的一○○兆瓦塔式光熱汽輪機組，從四川德陽順利啟運，奔赴西...

OpenClaw火紅 陸企搶接入

奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger‌）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名叫Clawd...

陸挺小微企業 增值稅續優惠 力拚穩就業、保民生

大陸增值稅法自今（2026）年1月1日起施行後，大陸財政部、國家稅務總局近日公布優惠政策銜接安排，明確延續21項應稅行為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。