AI 算力中心效應 大陸變壓器廠旺 訂單排到明年

伴隨AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的生命線，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。中國大陸作為電力設備「變壓器」主要出口國之一，近日廣東、長三角等地工廠已經處於滿產狀態，其中部分面向資料中心的業務訂單都排到了2027年。

變壓器能在不改變頻率的前提下，將一種電壓和電流的交流電轉換為另一種電壓和電流的交流電。由於其在電力系統中的核心地位，常被稱為電力系統的「心臟」。具體應用體現在高壓電轉換為低壓電，供家庭或工廠使用。

央視報導，全球AI算力中心的爆發式增長，讓變壓器成為稀缺資源，美國市場交付周期，已經從50周延長至127周。在廣東佛山一家電氣設備企業，工廠的核心產品乾式變壓器主要用於資料中心等場景，出口訂單也出現快速增長。

廣東佛山某電氣設備有限公司營銷負責人李霞表示，相對歐美的交付周期，公司大約不到它們的五分之一。目前訂單比較充沛，希望將海外的營收占比達到50%及以上。

另外，在江蘇一家變壓器工廠，產品訂單已經排到2027年底。其中，大陸國內首台全絕緣超高壓大容量變壓器近日發往北美市場。

中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長蔡義清稱，中國大陸已經成為世界最大變壓器生產國，建成了全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約占全球的60%。