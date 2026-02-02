AI 算力中心效應 大陸變壓器廠旺 訂單排到明年

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
伴隨AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的生命線，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。圖為上海市松江區1家電力變壓器工廠。 中新社
伴隨AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的生命線，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。圖為上海市松江區1家電力變壓器工廠。 中新社

伴隨AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的生命線，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。中國大陸作為電力設備「變壓器」主要出口國之一，近日廣東、長三角等地工廠已經處於滿產狀態，其中部分面向資料中心的業務訂單都排到了2027年。

變壓器能在不改變頻率的前提下，將一種電壓和電流的交流電轉換為另一種電壓和電流的交流電。由於其在電力系統中的核心地位，常被稱為電力系統的「心臟」。具體應用體現在高壓電轉換為低壓電，供家庭或工廠使用。

央視報導，全球AI算力中心的爆發式增長，讓變壓器成為稀缺資源，美國市場交付周期，已經從50周延長至127周。在廣東佛山一家電氣設備企業，工廠的核心產品乾式變壓器主要用於資料中心等場景，出口訂單也出現快速增長。

廣東佛山某電氣設備有限公司營銷負責人李霞表示，相對歐美的交付周期，公司大約不到它們的五分之一。目前訂單比較充沛，希望將海外的營收占比達到50%及以上。

另外，在江蘇一家變壓器工廠，產品訂單已經排到2027年底。其中，大陸國內首台全絕緣超高壓大容量變壓器近日發往北美市場。

中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長蔡義清稱，中國大陸已經成為世界最大變壓器生產國，建成了全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約占全球的60%。

電力 算力 廣東

延伸閱讀

全球AI算力建設爆發 陸變壓器訂單排到2027年底

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

全民權證／華城 選逾三個月

千金股增添兩新兵 華城、致茂入列

相關新聞

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

大陸工信部最新數據顯示，二○二五年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續十六年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市...

免費用 北京開源模型登國際榜首

由北京企業智譜與華為聯合研發的多模態圖像生成模型ＧＬＭ-Image，近日登頂國際ＡＩ開源社區Hugging Face趨勢...

七年低息車貸 新能源車金融戰

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等九家新能源車企，密集推出七年超長周期低息購車方案，打破傳統...

德陽造光熱汽輪機組 赴世界屋脊

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的一○○兆瓦塔式光熱汽輪機組，從四川德陽順利啟運，奔赴西...

OpenClaw火紅 陸企搶接入

奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger‌）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名叫Clawd...

陸挺小微企業 增值稅續優惠 力拚穩就業、保民生

大陸增值稅法自今（2026）年1月1日起施行後，大陸財政部、國家稅務總局近日公布優惠政策銜接安排，明確延續21項應稅行為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。