全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

大陸工信部最新數據顯示，二○二五年大陸造船業三大指標繼續領跑全球，連續十六年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市占略有下滑，手持訂單量仍創新高，顯示去年中美商運航運爭端下，仍未撼動大陸造船業。

央視引述大陸工信部數據報導，二○二五年大陸造船完工量五三六九萬載重噸，年增百分之十一點四，占全球市場總量的百分之五十六點一；新接訂單量一○七八二萬載重噸，占全球市場總量的百分之六十九；截至去年十二月，手持訂單量二七四四二萬載重噸，年增百分之三十一點五，占全球市場總量的百分之六十六點八，手持訂單量再創歷史新高。

二○二五年大陸主要船企有六家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前十強。十八種主要船型中有十六種船型新接訂單量位居世界第一。

而在中美去年歷經港口商運競爭，大陸二○二五年訂單在全球市占是否有滑落跡象？作為參照，大陸二○二四年造船三大指標數據分別為：造船完工量‌為四八一八萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的百分之五十五點七；新接訂單量‌達一一三○五萬載重噸，以載重噸計，全球市占高達百分之七十四點一；手持訂單量‌為二○八七二萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的百分之六十三點一。

從數據顯示，大陸在二○二五的造船指標上在完工量、手持訂單量市占仍持續增長，不過，在新增訂單量市占微幅下降。

美國總統川普去年十月開始對停靠美國港口的中國大陸商用船舶收費，陸製船隻停靠美國港口時，必須支付每噸十八美元或每貨櫃一二○美元費用，並將在三年內逐步調高。這項政策旨在限制使用大陸船舶向美國運輸貨物；大陸隨即採取報復措施，對美國船舶徵收類似費用。但兩國隨即在最新達成的貿易協議中，同意暫停徵收該費用一年。