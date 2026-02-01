中國2025年造船完工及訂單量 連續16年居全球之冠
中國工信部今天發布數據，指2025年中國造船業的完工量、新接訂單量、手持訂單量都高居全球第1，且是連續16年都保持世界之冠。其中，新接訂單量為1億782萬載重噸，占全球市場總量的69%；而手持訂單量則創歷史新高。
觀察者網報導，根據這一數據，2025年中國造船完工量為5369萬載重噸，年增11.4%，占全球市場總量56.1%；新接訂單量為1億782萬載重噸，占全球市場總量69%；截至2025年底的手持訂單量為2億7442萬載重噸，年增31.5%，占全球市場總量66.8%，創歷史新高。
報導提到，除上述3項數字外，2025年中國有6家造船企業位居全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10位。
此外，全球18種主要船型中，中國有16種船型的新接訂單量位居全球第1，另有多型全球級綠色智慧船舶交付，尖端轉型取得重要突破，造船業「高質量發展取得了明顯成績」。
