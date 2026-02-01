快訊

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

深圳黃金交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

中央社／ 台北1日電

近期深圳水貝黃金線上交易平台「杰我睿」被爆資金鏈斷裂，數萬用戶面臨兌付危機。深圳羅湖區日前已成立工作專班核查，並在昨天發布通報，指該公司在官方督促下已處置資產、籌集資金，開始啟動兌付。

據港媒星島日報報導，深圳羅湖區1月31日通報指出，經持續介入處置深圳市杰我睿珠寶有限公司「經營異常」事件，公司已開通線上簽約兌付管道，並設立線下接洽辦理點。

但通報提到，網傳金額「明顯誇大」，相關部門正對各類線索進行核查。

日前香港01報導，這次兌付風波涉及資產高達人民幣133億元（約新台幣605億元），引發用戶抗議，甚至爆發警民衝突。

1月25日、27日，上百名用戶聚集在深圳水貝抗議，現場有抗議用戶遭工作人員拖入電梯內；還有用戶遭警方抬走，警察一路拉起藍布遮擋；水貝金座大樓外，更有人與警方爆發衝突，有警察對現場群眾表示「不要起哄」。微信群中，有用戶描述當時情況稱「警察打人了」。

1月27日傍晚，杰我睿老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」。

1月28日深圳羅湖發布官方通報，表示已成立工作專班核查事件。

據星島日報報導，「杰我睿」是一間以黃金回收、低工費黃金出售為招牌的商家，曾在深圳水貝黃金市場頗具口碑。除黃金回收業務，該平台還上線「約價回收」、「買料定價」等功能，用戶可在帳戶內進行儲值、提現等操作。

深圳 黃金 警察

延伸閱讀

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

鷹派掌Fed派對結束？金銀大跳水引爆多空論戰…鄉民：教科書級收割

影／假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

相關新聞

陸房企萬科創始人王石失聯？發布山地自行車騎行影片闢謠

此前在網上被傳失聯的大陸房企萬科創始人王石，近日在朋友圈和影片主頁更新了最新動態，疑似回應失聯傳言。王石在發布的騎行影片...

價格戰轉向金融戰？蔚來、小米等車企推「7年低息」購車方案

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等9家新能源車企，密集推出7年超長周期低息購車方案，打破傳統...

紅遍矽谷的AI管家「OpenClaw」 騰訊雲、阿里雲等陸企接入

近日由奧地利工程師Peter Steinberger‌創建的「AI助手」OpenClaw（原名叫Clawdbot）成為矽...

開年不利…中國1月製造業PMI回落至49.3 本月恐續緊縮

中國國家統計局1月31日公布，1月中國製造業採購經理人指數(PMI)回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯線...

中買家無懼金價大跳水 搶買像搶菜 排隊人潮綿延1公里

近日持續飆高的貴金屬「崩盤式」跳水，金銀1月31日出現40年以來最大單日跌幅。相較國外買家投資態度趨於保守，中國則是出現...

香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟

應對大陸水貨客到香港搶購引發的「奶粉荒」，港府在2013年3月推出俗稱「限奶令」的「2013年進出口規例」。根據海關數字...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。