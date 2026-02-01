價格戰轉向金融戰？蔚來、小米等車企推「7年低息」購車方案

今年以來，包括蔚來、特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河、嵐圖等9家新能源車企，密集推出7年超長周期低息購車方案，打破傳統1-5年車貸常規，掀起行業金融創新熱潮。有輿論認為，大陸車市從「價格戰」已經轉換成「金融戰」。

蔚來1日宣布推出2月限時金融購車方案。當月訂購蔚來ET5、ET5T、ES6、EC6並成功鎖單的用戶，可享限時7年84期金融購車方案，首付低至20%起，年化費率低至0.49%。旗下的樂道汽車也跟進。

據第一財經不完全統計，目前有9家車企推出了低息金融購車方案，其中部分方案低至0首付。

此前，特斯拉推出「首付7.99萬（人民幣，單位下同）、月供1,918元開走Model3」的促銷政策，在汽車市場掀起漣漪。隨後短短半個月內，小米、理想、小鵬、吉利、嵐圖等車企紛紛跟進。

封面新聞報導，通過拉長還款周期、降低月供門檻，車企在不直接降價的前提下，有效降低購車門檻，精準擊中剛需群體資金壓力痛點，成為衝刺春節購車旺季的關鍵抓手。不過，超長周期貸款也暗藏隱憂，包括有42%的純電車型3年保值率、金融機構風控壓力等問題。

經濟觀察報報導，中國金融智庫特邀研究員余豐慧指出，頭部車企憑雄厚資金實力能更輕鬆地承擔貼息成本，通過金融促銷，可形成對中小競爭對手的更大優勢，加速行業洗牌。但新能源汽車技術迭代迅速，消費者可能被1份長期合約，鎖定在1個價值快速貶值的資產上，合約中往往將殘值風險轉移給了消費者。

而大陸多家新能源車企推出長周期低息貸款，背後與車市承壓有關。大陸乘聯會數據顯示，1月1日至18日，大陸國內乘用車零售銷量為67.9萬輛，年減28%，較上期減少37%，其中新能源乘用車零售銷量年減16%，月減52%。

作為過去10年推動大陸車市的重點政策—新能源汽車購置稅免徵，自今年1月1日起將進入減半徵收階段（每輛減稅額不超過1.5萬元），對於價格超過15萬元的車輛，消費者直接購車成本將增加數千至上萬元。給車市銷售帶來壓力。