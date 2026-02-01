紅遍矽谷的AI管家「OpenClaw」 騰訊雲、阿里雲等陸企接入

近日由奧地利工程師Peter Steinberger‌創建的「AI助手」OpenClaw（原名叫Clawdbot）成為矽谷熱議話題，同時也迅速在中國大陸走紅，更引來騰訊雲、阿里雲等國內雲廠商火速接入，提供一鍵部署服務。

OpenClaw為一款開源的個人AI助理框架，能像「全職數位員工」一樣主動24小時執行任務，而不僅僅是回答問題。它之所以迅速走紅，核心在於‌把 AI 從「聊天工具」升級為「動手辦事」的自動化代理‌，真正實現用戶用自然語言指揮電腦完成複雜操作。

自1月28日以來，嗅到這股熱潮與機遇的大陸網路大廠火速上線相關服務，騰訊雲與阿里雲相繼宣布上線Clawdbot雲端極簡部署及全套雲服務，強調用戶可一鍵完成安裝。此前，雲廠商優刻得也已上線該服務。此外，包括京東雲、字節跳動旗下的火山引擎、百度智能雲等也宣布能一鍵完成安裝。

大陸科技媒體「36氪」1日報導，OpenClaw稱，用戶調用Kimi K2.5 模型和Kimi Coding相關能力，均可免費體驗。Kimi K2.5成為OpenClaw走紅以來，首個被OpenClaw官方宣布為用戶開放免費額度的主力模型。

據OpenClaw官網介紹，這是1個「有靈魂」的AI助手，可以幫用戶清空收件箱、發送電子郵件、管理日曆、辦理航班值機等等，並且可以接入用戶常用的任何聊天App，所有的操作均可通過 WhatsApp、Telegram等平台完成，用戶只需通過對話，就能操控設備自動執行各類任務。

此一AI助手甚至帶火了蘋果Mac mini，有不少人為了讓Clawdbot能24小時線上運行，專門去下單了1台，谷歌AI產品負責人羅根·基爾派翠克（Logan Kilpatrick）就是其中之一。

但OpenClaw這位AI助手十分燒錢。華爾街見聞報導，來自深圳的獨立開發者表示，他最近用OpenClaw克隆一個經典的貪吃蛇遊戲。本來準備用十天半個月的上百萬Token，僅僅半小時直接用光了，「剛開始我覺得很強，OpenClaw自己寫代碼、自己運行、自己修Bug，我就像個老闆一樣看著它幹活，但當看到API帳單時，笑容消失了。」

Clawdbot於1月發布，其在GitHub上的項目星標數迅速增長；至2026年1月26日，飆升至20.7k，其設計對本地硬體環境友好，部分用戶選擇使用Mac mini等設備進行部署；1月27日，Clawdbot因Anthropic的商標問題改名為「Moltbot」；1月30日，Clawd更名為OpenClaw。