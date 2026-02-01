受政策訊號提振 陸1月房價改善、二手房跌幅收窄

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸房產研究機構中指研究院1日發布數據顯示，1月大陸全國百城城市新房平均價格上漲，其中二手房價格雖然年增、月增均下跌，但跌幅較上月收窄。（中新社）
陸房產研究機構中指研究院1日發布數據顯示，1月大陸全國百城城市新房平均價格上漲，其中二手房價格雖然年增、月增均下跌，但跌幅度較上月收窄。外界分析受到大陸官方政策提振影響，1月房價有起色。

中指研究院數據顯示，1月百城新房平均價格約為每平方公尺人民幣1.71萬元，較上月上漲0.18%。1 月百城二手房均價為每平方公尺人民幣12,905元，較上月下跌 0.85%，跌幅較上月收窄0.12 個百分點，較上年同期跌8.67%。

就年增率來看，大陸全國百城新房平均價格年漲2.52%；全國百城二手房平均價格為每平方公尺人民幣1.29萬元，較上月下跌0.85%，跌幅較上月收窄0.12個百分點。

在新房部分，1月包括成都、上海、杭州等城市均有高端改善樓盤入市，帶動百城新房價格月增結構性上漲，百城新房均價為每平方公尺人民幣17,114元，較上月漲0.18%，較上年同期上漲2.52%。

不過相較之下，三、四線城市繼續消化現有庫存，房價每月和每年都在下降。大陸多地房價與房市持續呈現分化。

在房市銷售方面，中指研究院稍早發布1月房企銷售業績排行榜，2026年1月，百強房企銷售總額為人民幣1,905.2億元，年降18.9%，相比去年全年的降幅基本持平。去年1月核心城市市場活躍度大幅提升以至於基數較高，導致今年1月年增率出現明顯下降。另外，1月降幅與去年全年降幅持平，表明房企銷售延續了去年底的態勢。

此外，大陸各地近期陸續召開地方「兩會」並發布政府工作報告，提出2026年主要經濟目標，部署重點發展任務。其中，在房地產領域，多地明確表示將著力穩定房地產市場、推進城市更新。

自2020年大陸官方提出「三道紅線」房地產融資管理政策（剔除預收款後的資產負債率大於70%，淨負債率大於100%，現金短債比小於1倍不得融資）出手整治房市，讓房市進入調整期後，大陸房地產行業多開發商陸續出現債務違約。但近期大陸多家房企證實監管部門不再要求每月上報「三道紅線」，也意味相關政策正在告一段落。

