全球AI算力建設爆發 陸變壓器訂單排到2027年底

伴隨AI算力建設進入發展期下，電力成為生命運作中樞，中國大陸作為電力設備「變壓器」主要出口國之一。近日大陸廣東、長三角等地大量變壓器工廠已經處於滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。

變壓器能在不改變頻率的前提下，將一種電壓和電流的交流電轉換為另一種電壓和電流的交流電。由於其在電力系統中的核心地位，常被稱為電力系統的「心臟」。具體應用體現在高壓電轉換為低壓電，供家庭或工廠使用。

央視報導，全球AI算力中心的爆發式增長，讓變壓器成為稀缺資源，美國市場交付周期，已經從50周延長至127周。在廣東佛山1家電氣設備企業，工廠的核心產品乾式變壓器主要用於數據中心等場景，出口訂單也出現快速增長。

廣東佛山某電氣設備有限公司營銷負責人李霞表示，相對歐美的交付周期，公司大約不到它們的5分之1。目前訂單比較充沛，希望將海外的營收占比達到50%及以上。

另外，在江蘇1家變壓器工廠，產品訂單已經排到2027年底。其中，大陸國內首台全絕緣超高壓大容量變壓器近日發往北美市場。

中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長蔡義清稱，中國大陸已經成為世界第1大變壓器生產國，建成了全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約占全球60%。

數據顯示，大陸變壓器行業企業約3,000家。2025年，大陸變壓器出口總值達646億元，比2024年增長近36%。再創下新高。

彭博此前報導，能源諮詢公司伍德麥肯茲估計，作為全球最大的變壓器買家，美國面臨約30%的供應缺口，這一情況可能持續至2030年。此外，大陸內部對於變壓器需求也旺盛，比如北京麗澤金融商務區，豐台500千伏輸變電工程近日正式開工建設，大陸國家算力樞紐節點安徽蕪湖算力中心，220千伏高村輸變電工程也於近日建成投運等。