陸2月製造業PMI 恐繼續回落

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家統計局昨日公布，一月中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四九點三，較上個月回落零點八，再次跌破五十的榮枯線。有分析師預期，二月製造業ＰＭＩ指數恐繼續回落。

大陸製造業ＰＭＩ去年四月至十一月一直處於五十下方，去年十二月一度回升至五十點一。

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，一月部分製造業行業進入傳統淡季，加上市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水準較前月下降。

展望後期製造業走勢，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，二月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業ＰＭＩ指數預計會繼續回落。「後期製造業景氣度將主要受出口增速變化，境內房地產市場走勢，以及穩增長政策公布的節奏和力度牽動。」

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰指出，政策「開門紅」下第一季ＰＭＩ走勢仍然比較積極，但也需要警惕上游原材料大幅上漲可能從成本側拖累生產。

統計局同日公布的數據顯示，一月非製造業PMI為四九點四，較前月回落零點八。

製造業 中國 PMI

