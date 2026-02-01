陸三大航空 南航率先轉盈

大陸三大航空公司中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空相繼發布2025年度業績預報。其中，南航預計淨利潤人民幣8億元至10億元（約新台幣45億元），率先轉虧為盈。國航和東航預計仍出現虧損，但整體業績已回暖。

三大航空公司其實在去年第3季已實現集體盈利，但在上半年虧損及第4季受中日航線減班的影響，加劇這些航空公司的經營壓力。

南航扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣1.3億-1.9億元；東航歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的虧損人民幣27億-33億元，該數值在2024年為虧損人民幣49.83億元；國航歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的虧損為人民幣19億-27億元，該數值在2024年為虧損人民幣25.4億元。

關於虧損的原因，東航和國航說，公司報告期內轉回部分前期可抵扣虧損形成的遞延所得稅資產，增加所得稅費用；業績改善則是因為持續調整航線網布局、精準投放運力等。

三大航司在2025年持續加開國際航線，東航新開24條國際航線，南航新開及復航40多條國際航線，國航則開通前往俄羅斯、加拿大等地12條國際航線。業界人士分析，國際航線恢復一方面能夠提升廣體客機的利用率，另一方面能夠減少國內運力投入，一定程度緩解市場激烈競爭。

實際上，三大航司在去年第3季已因載客率提高、航油價格下跌等原因集體實現盈利，是大陸民航業自疫情以來少有的好表現。

不過在中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事論」不斷惡化的背景下，大陸官方要求航空公司減少赴日航班。分析指出，相關舉措可能加劇大陸航空公司的季節性疲軟，也更難實現六年來的首次年度盈利。