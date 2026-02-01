聽新聞
習近平喊推動未來產業

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業進行集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演進，前沿技術不斷湧現，引領和支撐未來產業快速崛起，要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動大陸未來產業發展不斷取得新突破。

未來產業是由前沿技術驅動，當前處於孕育萌發階段或產業化初期，具有顯著戰略性、引領性、顛覆性和不確定性的前瞻性產業。2025年《政府工作報告》提出，建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G等未來產業。

新華社報導，中國信息通信研究院余曉暉，就這個問題進行講解，提出工作建議。

習近平在聽取講解和討論後發表重要講話指出，未來產業具有前瞻性、戰略性、顛覆性等特點，需要科學謀劃、全域統籌。要聚焦「十五五」時期大陸未來產業發展的主攻方向，科學論證技術路線，提升前沿技術戰略預判能力。要強化產業協同，推動未來產業同新興產業、傳統產業相得益彰。

習近平指出，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「產業出題、科技答題」，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加快科技成果轉化應用。

習近平強調，很多未來產業的興起是靠企業一步步突破帶動。要發揮企業主體作用，推動各類創新資源向企業集聚，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業，引領帶動產業向前沿和高端領域邁進。

習近平指出，未來產業培育周期長、市場風險大，政策上要支持，政府要做好服務。

