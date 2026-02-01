AI晶片第一股 寒武紀賺錢了 十年來首次轉虧為盈

大陸國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，受益於AI行業算力需求的持續攀升，去年營收人民幣60億元到70億元，年增410%到496%，淨利潤人民幣18.5億元至21.5億元（約新台幣97億元），與前年相比轉虧為盈，這也是寒武紀十年來首度賺錢。

對於業績扭轉的原因，寒武紀在公告中表示，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動AI應用場景落地，本期營收較去年大幅增長，進而帶動公司整體經營業績提升，淨利潤轉虧為盈。

每日經濟新聞報導，根據年度預告的區間推算，寒武紀對2025年第4季的營收預期為人民幣13.9億元至23.9億元之間，淨利潤預期則在人民幣2.4億元至5.4億元之間。這也代表在2025年全年人民幣60億元至70億元的收入區間中，前三季已貢獻約66%至77%的收入；在全年人民幣18.5億元至21.5億元的淨利潤區間中，前三季度對應的利潤占比同樣處於較高水準。

此外，2025年第3季度，寒武紀營收人民幣17.2億元，淨利潤人民幣5.6億元，即使取第4季營收預測的上限值人民幣23.9億元對比，其單季營收與上季相比增幅也較為有限；第4季淨利潤預測上限人民幣5.4億元，略低於第3季的水準。

對比2025年全年高歌猛進的增長曲線來看，第4季寒武紀的增長動能似乎出現明顯減弱。不過由於公司尚未披露單季度預測數據，相關判斷仍需以最終審計後的年度財報為準。

寒武紀成立於2016年，主業是AI晶片研發設計，2020年在科創板上市，創造了審核上市最短時間記錄。

由於先進晶片研發到上市需要大量資金、時間，寒武紀過去幾年一直在虧損，2018到2024年的六年間虧損金額超過人民幣50億元，2024年第4季首次實現單季獲利，2025年首次實現全年獲利。