泡泡瑪特倫敦設歐洲總部 將在英國再開設七家門市

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設七家門市。這是英國首相施凱爾訪問大陸時，達成的成果之一，相關投資將在英國創造超過150個就業職位。

路透報導，施凱爾近日率領60多位企業文化界組成的代表團隨行。為期四天的訪問，目的是要透過改善市場准入、降低關稅和達成投資協議，例如與泡泡瑪特的協議加強兩國之間的聯繫，為英國經濟成長注入動力。大陸國家主席習近平日前與施凱爾會晤，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，強調加強對話和合作。

泡泡瑪特旗下的Labubu娃娃，以咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名。自從18個月前在社群媒體上爆紅以來，Labubu已成為熱門的收藏商品。

泡泡瑪特將在英國七個地點開店，其中包括伯明罕、卡迪夫，以及位於倫敦牛津街的新旗艦店，公司也計劃在歐洲再開設20家店。施凱爾辦公室30日聲明指出，這項投資將在英國創造超過150個就業職位。