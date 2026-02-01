泡泡瑪特倫敦設歐洲總部 將在英國再開設七家門市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設7家門市。（路透）
大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設7家門市。（路透）

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設七家門市。這是英國首相施凱爾訪問大陸時，達成的成果之一，相關投資將在英國創造超過150個就業職位。

路透報導，施凱爾近日率領60多位企業文化界組成的代表團隨行。為期四天的訪問，目的是要透過改善市場准入、降低關稅和達成投資協議，例如與泡泡瑪特的協議加強兩國之間的聯繫，為英國經濟成長注入動力。大陸國家主席習近平日前與施凱爾會晤，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，強調加強對話和合作。

泡泡瑪特旗下的Labubu娃娃，以咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名。自從18個月前在社群媒體上爆紅以來，Labubu已成為熱門的收藏商品。

泡泡瑪特將在英國七個地點開店，其中包括伯明罕、卡迪夫，以及位於倫敦牛津街的新旗艦店，公司也計劃在歐洲再開設20家店。施凱爾辦公室30日聲明指出，這項投資將在英國創造超過150個就業職位。

泡泡瑪特 英國 施凱爾

延伸閱讀

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

訪華也防諜？施凱爾否認「躲被子換衣」 英國高層安全內幕曝光

上海市委書記陳吉寧會施凱爾 提金融服務等領域加強優勢互補

英首相：中國解除英國議員的制裁 習近平告訴他限制「不再適用」

相關新聞

AI晶片第一股 寒武紀賺錢了 十年來首次轉虧為盈

大陸國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，受益於AI行業算力需求的持續攀升，去年營收人民幣60億元到70億元...

泡泡瑪特倫敦設歐洲總部 將在英國再開設七家門市

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設七家門市。這是英國首相施凱爾訪問大陸...

大陸1月PMI回落至49.3 榮景曇花一現 本月恐續緊縮

大陸國家統計局昨（31）日公布，1月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯...

陸三大航空 南航率先轉盈

大陸三大航空公司中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空相繼發布2025年度業績預報。其中，南航預計淨利潤人民幣8億元至...

習近平喊推動未來產業

中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業進行集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演...

陸2月製造業PMI 恐繼續回落

大陸國家統計局昨日公布，一月中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四九點三，較上個月回落零點八，再次跌破五十的榮枯線。有分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。