大陸1月PMI回落至49.3 榮景曇花一現 本月恐續緊縮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
1月中國製造業PMI回落至49.3，再次跌破50榮枯線。（美聯社）
1月中國製造業PMI回落至49.3，再次跌破50榮枯線。（美聯社）

大陸國家統計局昨（31）日公布，1月中國製造業採購經理人指數PMI）回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯線。展望未來，有分析師認為，2月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下跌，整體製造業PMI指數預計會繼續回落。

界面新聞報導，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，1月部分製造業行業進入傳統淡季，加上市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水準較上月下降。

大陸去年12月的製造業PMI為50.1，創九個月高，並且是終結連續八個月的下滑，是自去年4月後首度升上50的擴張區間，但榮景只出現一個月，1月又回落到收縮區間。

分類指數方面，1月製造業生產指數為50.6，高於50臨界點，製造業生產保持擴張；新訂單指數為49.2，市場需求有所回落；新出口訂單指數回落1.2至47.8。

企業類型方面，1月大型企業PMI為50.3，仍位於擴張區間，大型企業支撐作用持續顯現；中、小型企業PMI分別為48.7和47.4，比上月下降1.1和1.2，景氣水準有所回落。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業PMI指數預計會繼續回落，後期製造業景氣度將主要受出口增速變化，境內房地產市場走勢，以及穩增長政策公布的節奏和力度牽動。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰指出，政策「開門紅」下一季PMI走勢仍然比較積極，但也需要警惕上游原材料大幅上漲可能從成本側拖累生產。

大陸國家統計局昨天也公布1月非製造業PMI為49.4，較上月回落0.8。從行業看，服務業商務活動指數為49.5，比上月下降0.2。受近期低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業生產施工放緩，商務活動指數為48.8，比上月下降4，建築業景氣水準明顯回落。

指數 PMI 經濟學人

延伸閱讀

助力防災減災！大陸成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星

美籲人民幣升值 學者：人民幣國際化 攸關大陸存亡的「安全漏洞」

皮卡丘因這件事惹怒大陸玩家 寶可夢道歉了

陸13省市降GDP成長目標 平均下滑0.5個百分點

相關新聞

AI晶片第一股 寒武紀賺錢了 十年來首次轉虧為盈

大陸國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，受益於AI行業算力需求的持續攀升，去年營收人民幣60億元到70億元...

泡泡瑪特倫敦設歐洲總部 將在英國再開設七家門市

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設七家門市。這是英國首相施凱爾訪問大陸...

大陸1月PMI回落至49.3 榮景曇花一現 本月恐續緊縮

大陸國家統計局昨（31）日公布，1月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯...

陸三大航空 南航率先轉盈

大陸三大航空公司中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空相繼發布2025年度業績預報。其中，南航預計淨利潤人民幣8億元至...

習近平喊推動未來產業

中共中央政治局就前瞻布局和發展未來產業進行集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和產業變革加速演...

陸2月製造業PMI 恐繼續回落

大陸國家統計局昨日公布，一月中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四九點三，較上個月回落零點八，再次跌破五十的榮枯線。有分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。