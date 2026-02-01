大陸1月PMI回落至49.3 榮景曇花一現 本月恐續緊縮

大陸國家統計局昨（31）日公布，1月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯線。展望未來，有分析師認為，2月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下跌，整體製造業PMI指數預計會繼續回落。

界面新聞報導，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，1月部分製造業行業進入傳統淡季，加上市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水準較上月下降。

大陸去年12月的製造業PMI為50.1，創九個月高，並且是終結連續八個月的下滑，是自去年4月後首度升上50的擴張區間，但榮景只出現一個月，1月又回落到收縮區間。

分類指數方面，1月製造業生產指數為50.6，高於50臨界點，製造業生產保持擴張；新訂單指數為49.2，市場需求有所回落；新出口訂單指數回落1.2至47.8。

企業類型方面，1月大型企業PMI為50.3，仍位於擴張區間，大型企業支撐作用持續顯現；中、小型企業PMI分別為48.7和47.4，比上月下降1.1和1.2，景氣水準有所回落。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業PMI指數預計會繼續回落，後期製造業景氣度將主要受出口增速變化，境內房地產市場走勢，以及穩增長政策公布的節奏和力度牽動。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰指出，政策「開門紅」下一季PMI走勢仍然比較積極，但也需要警惕上游原材料大幅上漲可能從成本側拖累生產。

大陸國家統計局昨天也公布1月非製造業PMI為49.4，較上月回落0.8。從行業看，服務業商務活動指數為49.5，比上月下降0.2。受近期低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業生產施工放緩，商務活動指數為48.8，比上月下降4，建築業景氣水準明顯回落。