上海市委書記陳吉寧會施凱爾 提金融服務等領域加強優勢互補

英國首相施凱爾訪問大陸四天行程的最後一天，與中共上海市委書記陳吉寧會晤。陳吉寧表示，上海已成為全球最安全的城市之一。願同英方一道，在金融服務、生物醫藥、綠色發展等領域加強優勢互補，密切人文交流和人員往來。

據上海發布，陳吉寧今（31）日與施凱爾會見。他說，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，加深雙方交流合作不僅符合兩國自身利益，也有利於整個世界。

陳吉寧表示，大陸領導人習近平同施凱爾在北京舉行會晤，就發展兩國長期穩定的全面戰略夥伴關係作出戰略指引，為兩國進一步深化合作指明方向。作為大陸的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海正深化建設「五個中心」，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，以制度環境的長期、穩定、透明、可預期，支持中外企業在滬取得更大更好發展。

他強調上海已成為全球最安全的城市之一。願同英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，在金融服務、生物醫藥、綠色發展等領域加強優勢互補，在文化、創意、教育等方面深化交流互鑒，密切人文交流和人員往來，為促進中英合作交流作出地方的更大貢獻。

施凱爾提到，此次率英國重要工商界、文化界代表訪問大陸，充分彰顯了英中合作的廣度和致力於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係的決心和信心。上海是英中合作交流的重要城市，眾多英國企業選擇上海開拓業務並獲得成功。希望在加強雙方交流交往中增進了解和互信，圍繞金融、科技、文化、創意及應對氣候變化等深化務實合作。

根據多間外媒在YT上的影片，施凱爾在會見時以英文與陳吉寧打招呼，陳吉寧也以英文與其交流，但正式會見時仍以中文發言，且他沒有看稿。

英國首相府還提及，施凱爾31日訪問了上海設計創新研究院。施凱爾將於31日飛抵日本東京，與日本首相高市早苗舉行會晤，之後返回倫敦。他31日在「X」上發文指出，自己說過，這次訪問大陸將為英國人民帶來實質的好處。「我言出必行」。如今已為英國爭取到價值數十億英鎊的出口和投資協議。