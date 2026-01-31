快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

助力防災減災！大陸成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
協助阿爾及利亞防災減災，大陸甘肅酒泉衛星發射中心，31日12時01分成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星。新華社
協助阿爾及利亞防災減災，大陸甘肅酒泉衛星發射中心，31日12時01分成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星。此次發射使用了長征二號丙運載火箭，衛星順利進入預定軌道。大陸國家主席習近平同阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）互致賀電，祝賀阿爾及利亞遙感三號衛星在酒泉發射成功。

央視新聞報導，習近平指出，阿爾及利亞遙感三號衛星專案是繼阿爾及利亞一號通信衛星之後，中阿雙方在航太領域的又一成功合作，是中阿全面戰略夥伴關係的重要體現。近年來，中阿關係取得長足進展，兩國政治互信持續鞏固，務實合作成果豐碩。大陸高度重視中阿關係發展，願同特本總統一道努力，不斷豐富中阿全面戰略夥伴關係內涵，更好造福兩國人民。

塔布納表示，阿爾及利亞遙感三號衛星成功發射，是阿中兩國航太合作取得的又一實質性成果，是雙邊關係發展進程中的又一座豐碑，有助於雙方拓展合作前景。阿方願同中方一道繼續深化兩國全面戰略夥伴關係。

阿爾及利亞遙感三號衛星B星主要用於土地規劃及防災減災等領域，目的在提升阿爾及利亞在自然災害監測和資源管理方面的能力。這次發射是長征系列運載火箭的第629次飛行，彰顯了大陸在航太領域的不斷進步和技術實力。

此次任務的成功，不僅加強了中阿兩國的合作關係，也為阿爾及利亞提供了更為先進的遙感技術支持。隨著衛星的投入使用，預計將對阿爾及利亞的農業、環境保護和災害應急管理等領域產生積極影響。

快科技報導，2025年大陸共完成92次發射，穩居全球第二，發射次數年增22%。大陸航太由國家隊，像是長征系列火箭，以及商業航太企業，像是中科宇航的力箭一號、星河動力等共同推動，發射成功率超過97%，並已為埃及、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國等國提供商業發射服務。‌

