虧損再擴大！萬科預告2025年慘虧3727億元 業績將持續承壓

中央社／ 台北31日電
萬科昨天發布2025年度業績預告，指凈虧損約新台幣3727億元。圖為萬科一處建築工地。（路透）
中國房地產巨頭萬科昨天發布2025年度業績預告，指凈虧損約人民幣820億元（約新台幣3727億元），較2024年虧損約494億元（約新台幣2245億元）進一步擴大。萬科表示，當前依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓。

澎湃新聞30日報導，萬科在公告中預計2025年度業績將出現虧損，原因包括房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位。報告期內，房地產開發業務結算利潤主要來自2023年、2024年的銷售項目及2025年消化現房和準現房庫存。這些項目的地價成本較高，導致毛利總額大幅減少。

其他原因包括，業務風險敞口升高，信用減值和資產減值；部分經營性業務扣除折舊攤銷後整體虧損；部分非主業財務投資虧損；以及部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。

萬科表示，當前公司發展依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓；將透過戰略聚焦、規範運作和科技賦能等措施，優化業務布局和調整結構，有序地化解風險，擺脫困境。

萬科於30日在深交所互動易平台回覆投資者提問時表示，房地產行業目前正處於新舊模式轉換的重要時期，該公司面臨多重風險挑戰，整體經營形勢依然十分嚴峻。

萬科又表示，大股東深圳地鐵集團仍提供多種形式支持，並幫助萬科維持生產經營穩定。2025年，深鐵累計向萬科提供超過300億元的股東借款，借款條件優於市場水準，幫助萬科緩解流動性壓力。

萬科集團號稱中國房產商「模範生」，其第一大股是深圳市地鐵集團，但在中國整體房市低迷下，也難逃財困的命運。

深鐵集團已累計向萬科提供借款超過300億元，協助萬科應付財務危機。萬科最近有兩筆合計57億元的中期票據展期議案獲債權人通過，讓萬科暫時從流動性危機中獲得喘息空間。

業績 房地產 資產 房產 人民幣

相關新聞

「我等你」…美科技專欄作家試駕小米SU7 後 不想再買美國車

美國通過100％關稅和技術禁令形同禁止中國電動車進口，不過華爾街日報科技專欄作家喬安娜斯特恩（Joanna Stern）...

SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣1日晚小米汽車工廠實驗室直播

曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小...

大陸證監會：社保基金等中長資金為戰略投資者 最低持股5%

大陸資本市場將有重大變革！大陸證監會就「法律適用意見」，向社會公開徵求意見。此次修訂將社保基金、養老保險、企業年金等中長...

虧損再擴大！萬科預告2025年慘虧3727億元 業績將持續承壓

中國房地產巨頭萬科昨天發布2025年度業績預告，指凈虧損約人民幣820億元（約新台幣3727億元），較2024年虧損約4...

助力防災減災！大陸成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星

協助阿爾及利亞防災減災，大陸甘肅酒泉衛星發射中心，31日12時01分成功發射阿爾及利亞遙感三號衛星B星。此次發射使用了長...

經濟不樂觀？粵浙贛等13省市降GDP目標 調至4.5%到5.5%

今年中國經濟似乎不樂觀。在已公布2026年GDP成長目標的20個省市中，已有13個省市調降目標，平均調降0.5個百分點，...

