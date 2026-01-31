美籲人民幣升值 學者：人民幣國際化 攸關大陸存亡的「安全漏洞」

美國財政部日前公布半年度外匯報告，指出人民幣被嚴重低估，呼籲中國大陸允許人民幣及時有序地升值。中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊，在前總統蔡英文創立的「想想論壇」上，以題為「防禦重於取代 人民幣國際化的兩手策略」文章指出，高度依賴美元體系的大陸，擔心金融命脈可能受制於中美地緣政治衝突，因此將人民幣國際化視為攸關國家存亡的「安全漏洞」。

文章提到，大陸並未選擇傳統大國貨幣崛起的自由化路徑，而是開創一條獨特的「部分國際化」策略。代表人民幣的交易與融資功能已完成顯著轉型，但「功能的國際化」未同步轉化為「信任的國際化」。

二戰後，美元體系憑藉穩定性與可預期性，長期以來被視為支撐全球貿易與資本流動的「公共財」。然而2014年克里米亞危機後，美國透過環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系，凍結俄羅斯部分銀行與央行資產，讓大陸意識到一旦遭制裁，將喪失對外支付清算能力。

2022年俄烏戰爭爆發後，西方國家凍結俄羅斯數千億美元的外匯存底，並將主要銀行排除於SWIFT之外，此舉被視為美元「武器化」的明證。

在此背景下，人民幣國際化未必是戰略企圖，更多是一種防禦性的金融自主作為。目標並非取代美元，而是建立平行金融體系，重塑全球金融的選項結構。

文章提到，北京認識到正行走在一條危險的鋼索上，一邊是與全球經濟脫鉤的毀滅性風險（金融制裁），另一邊則是可能引發系統性崩潰的金融動盪（貨幣狙擊）。這兩種核心威脅構成大陸一個棘手的兩難困境，深刻地影響其政策選擇。

這兩種威脅使大陸陷入根本性的兩難困境。一方面，若全面開放資本帳戶以應對「金融制裁」威脅，將完全暴露於「貨幣狙擊」風險之下。另一方面，若為防範「貨幣狙擊」而維持嚴格資本管制，雖能有效阻止惡意資本流動，卻又永遠受制於美元體系的結構影響力。

文章認為，人民幣國際化不是以取代美元為目標的霸權爭奪，而是在地緣政治高度不確定的環境下，基於金融安全考量而推動的制度性防禦工程。隨著美元在全球公共財與地緣政治工具之間的角色日益模糊，當前人民幣國際化進展並非只是經濟發展或金融深化的自然延伸，而是有國家安全與制度韌性的戰略布局。