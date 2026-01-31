季節性因素加上需求不足！ 分析認為陸2月製造業PMI指數會繼續回落

大陸國家統計局31日公布數據顯示，受季節性因素加上市場需求不足，1月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落至49.3%，較上月回落0.8個百分點，再次跌至榮枯線之下。展望後期製造業走勢，有分析師認為，2月春節長假來臨，且休假天數增加1天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業PMI指數預計會繼續回落。

界面新聞報導，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀稱，1月部分製造業行業進入傳統淡季，加之市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水準較上月下降。

分類指數方面，1月製造業生產指數為50.6%，高於臨界點，製造業生產保持擴張；新訂單指數為49.2%，市場需求有所回落；新出口訂單指數回落1.2個百分點至47.8%。

受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，1月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.1%和50.6%，比上月上升3.0個和1.7個百分點，其中出廠價格指數近20個月來首次升至臨界點以上，製造業市場價格總體水準改善。

企業類型方面，1月大型企業PMI為50.3%，仍位於擴張區間，大型企業支撐作用持續顯現；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.4%，比上月下降1.1個和1.2個百分點，景氣水準有所回落。

展望後期製造業走勢，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2月春節長假來臨，且休假天數增加1天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業PMI指數預計會繼續回落。「後期製造業景氣度將主要受出口增速變化，境內房地產市場走勢，以及穩增長政策公佈的節奏和力度牽動。」

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰指出，政策「開門紅」下一季度PMI走勢仍然比較積極，但也需要警惕上游原材料大幅上漲可能從成本側拖累生產。

統計局同日公布的數據顯示，1月非製造業PMI為49.4%，較上月回落0.8個百分點。

從行業看，服務業商務活動指數為49.5 %，比上月下降0.2個百分點。受近期低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業生產施工放緩，商務活動指數為48.8%，比上月下降4個百分點，建築業景氣水準明顯回落。

從服務行業來看，貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均高於65%，市場活躍度較高；房地產業商務活動指數降至40%以下，景氣水準總體偏弱。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為57.1%，比上月上升0.7個百分點，表明服務業企業對近期市場發展信心有所增強。